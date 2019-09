Jornada de Agronomia e Produção Agrícola vai abordar a Agricultura 4.0

De 25 a 27 de setembro os cursos de Agronomia e Tecnologia em Produção Agrícola da UNIGRAN realizam a 7ª edição da Jornada Integrada – Agrotec, que neste ano vai abordar o tema ‘Agricultura 4.0, a nova realidade do sistema agrícola brasileiro e mundial’. O evento é uma grande oportunidade para quem busca atualização acadêmica e profissional.

Com uma ampla programação, a Jornada vai reunir grandes profissionais na UNIGRAN, uma das melhores Instituições de Ensino Superior do país, para três dias de muito aprendizado e trocas de experiências. O evento, que já é tradição em Dourados-MS, promete ser ainda maior na edição 2019.

Mateus Secretti, coordenador do curso de Agronomia, explicou sobre o tema escolhido. “A Agrotec vai abordar a Agricultura 4.0 para sanar essa necessidade de modernização, de busca de novas tecnologias ou até novos manejos na área agrícola. Hoje se fala muito de Agricultura 4.0, que são novas práticas e mais eficientes voltadas para a sustentabilidade, e que garantem uma produtividade tão boa ou até melhor que práticas mais antigas ou mais comuns”, falou.

A 7ª Agrotec está sendo organizada pelas coordenações dos cursos com o apoio da AgroSeiva, a empresa júnior de Agronomia da UNIGRAN.

A palestra de abertura acontece no primeiro dia do evento, às 20h, no Salão de Eventos, e será proferida pelo PhD Renato Roscoe, que vai falar sobre ‘Manejo da fertilidade do solo na Agricultura 4.0’.

“O Renato Roscoe é um profissional renomado na área de novas metodologias de manejo do solo, pois trabalha de maneira bem intensiva com um planejamento diferenciado do que estamos acostumados e vem trazer a modernização dentro do solo, que é a base de todo o sistema agrícola”, apontou Secretti.

Ainda durante a programação, vão acontecer as palestras: ‘Agricultura Digital’, com o engenheiro agrônomo Rafael Ghirelli Húngaro; ‘Doenças da soja: Quando foi que perdemos o controle?’, com engenheiro agrônomo Alexandre Dinnys Roese; ‘Comportamento Ambiental de Agrotóxicos’, com o agrônomo Rômulo Penna Scorza Júnior; e ‘Mulheres do Agronegócio’, com a engenheira agrônoma Gabriela Nichel.

Também serão realizados os minicursos sobre: ‘Malha Amostral’; ‘Manejo de campos para produção de sementes e processamento de amostras para fins comerciais’; ‘Apicultura’; ‘Pulverização Eletrostática’; ‘Tecnologia de Aplicação (Magnojet)’; ‘Sistema Agrossilvipastoril’; ‘Metodologia de multiplicação de bactérias on farm agrobiologia’; ‘Identificação do complexo de lagartas de Soja’; e ‘Farmers Edge Solução Digital’.

A Jornada tem como público-alvo os estudantes da área e profissionais. As inscrições têm o investimento de R$ 60 para acadêmicos da UNIGRAN e egressos, R$ 70 para alunos de outras instituições e R$ 80 para profissionais. Para se inscrever, basta preencher o formulário no site do evento, disponível no link https://eventos.unigran.br/agrotec.