João Paulo é chamado por Sampaoli para enfrentar o Flamengo

Goleiro douradense volta a ocupar vaga de terceiro goleiro após contusão e jogos pelo Aspirante

Rogério Vidmantas

Os dois primeiros colocados do Campeonato Brasileiro se enfrentam neste sábado (14) na decisão simbólica do primeiro turno. O líder Flamengo, com 39 pontos, recebe o Santos, segundo colocado com 37, no Maracanã. Apenas os dois times disputam a primeira posição na virada de turno, já que o Palmeiras, terceiro colocado com 36 pontos, mesmo que vença sua partida, terminaria, no máximo, na vice-liderança.

Para o jogo fora de casa, o técnico Jorge Sampaoli confirmou, entre os jogadores relacionados, o retorno do goleiro douradense João Paulo, compondo a trinca de arqueiros com Everson, atual titular, e Vanderlei. O técnico argentino não terá os volantes Diego Pituca, suspenso, e Evandro, contundido.

João Paulo, 22 anos, tem carreira gerenciada pela Soccer Union e passou algumas rodadas sem ser chamado por Sampaoli após contusão sofrida em junho. Após a recuperação, o goleiro passou a ser utilizado nas partidas do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, para recuperar ritmo e confiança, além de apurar a forma física. Pronto, voltou a ocupar o posto de terceiro goleiro santista na temporada.

Confiança

Apesar do bom momento do adversário, líder e com uma sequência de vitórias, o elenco santista confia na possibilidade de retornar do Rio com a primeira posição. De acordo com o meia Soteldo, um dos destaques do Peixe na temporada, não há favorito. ““Sabemos que o Flamengo é muito forte em sua casa, mas nossa equipe é muito boa e gosta de jogar com a bola. Nós buscaremos os três pontos para retomar a liderança”, disse o camisa 10.