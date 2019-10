Itaporã define seus Conselheiros Tutelares

Foram definido os cinco Conselheiros Titulares e os cincos suplentes em Itaporã. 10 candidatos disputaram a eleição que aconteceu neste domingo na escola Sonia Teixeira Paiva onde foram colocadas quatro urnas. Regiane da Silva Pecini foi a mais votada com 291 votos, Janaina Thomaz teve 259, Simone Aparecida obteve 257 votos, Rosimar Rosana Melo 248 e Bruna Vieira foi a quinta colocada com 180 votos.

Na suplência ficaram Maria Cleuza Martins com 165, Luciana Machado com 61, Maria Isabel com 63, Francisco Elias com 43 e Derceli Terezinha com 40 votos. Ao todos foram 1607 votos válidos.

Os novos conselheiros tutelares tomam posse em janeiro de 2020 (MSEMFOCO)