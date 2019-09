“It 2” amadurece história e fica melhor que 1ª parte, mas perde terror profundo do livro

Conclusão competente do filme de 2017 coloca protagonistas 27 anos mais velhos para enfrentar medos, mas sem incômodos criados por Stephen King. Estreia é nesta quinta (5).

Por Cesar Soto (G1)

Os Perdedores estão de volta. “It: Capítulo 2” estreia nesta quinta-feira (5) no Brasil com a conclusão do confronto contra o palhaço monstruoso Pennywise.

Com história passada 27 anos depois do filme de 2017, a sequência é mais madura e melhor que a primeira parte, mas a divisão entre crianças e adultos tira grande parte do terror profundo causado pelo livro de Stephen King.

Com um elenco mais velho, encabeçado por Jessica Chastain (“X-Men: Fênix Negra) e James McAvoy (“Vidro”), o “Capítulo 2” troca a nostalgia dos anos 1980 do antecessor por atuações mais competentes. Sem a necessidade de apresentar o vilão, consegue uma trama mais direta e completa.

Mesmo assim, perde muito tempo em explicações desnecessárias de um ritual pouco original e extremamente clichê. A cerimônia, nada a ver com a do livro, serve só para confundir o público e adicionar ainda mais tempo à já absurda e desnecessária duração de 2 horas e 49 minutos.

Veja o trailer legendado:

GANGUE REUNIDA

Depois de interromper o ciclo de terror causado pela Coisa (também conhecido como Pennywise, ou Parcimonioso), o grupo dos perdedores precisa se juntar novamente e derrotar de vez a criatura maligna e seus próprios medos.

Quase 30 anos mais velhos, eles lutam para recuperar suas memórias do episódio e a confiança uns nos outros, em meio às alucinações causadas pelo monstro.

O elenco mais experiente, que ainda conta com Bill Hader (“Barry”) e Isaiah Mustafa (“Shadowhunters”), segura bem a energia da trama mesmo em seus momentos mais arrastados.

MAS DOUTOR, EU SOU O PALHAÇO

Mesmo entre as novidades, o destaque maior é Bill Skarsgård, que melhora sua atuação como o palhaço ao deixá-la um pouco mais sutil. A ira e o desprezo de Pennywise ficam ainda mais acentuados em contraste com suas cenas mais controladas.

Algumas decisões – erradas – da trama potencializam a força do vilão. Com um elenco tão talentoso, é difícil de entender por que o roteiro de Gary Dauberman, da trilogia da boneca possuída “Annabelle”, escolha separá-los tanto.

É como se o próprio Pennywise assumisse o comando e soubesse que seus inimigos são mais fortes juntos. Tudo bem que parte de seu plano é manter o grupo afastado, e o confronto final tenta aprofundar seus medos ao fazê-los enfrentar individualmente cada um dos traumas, mas duas oportunidades se perdem.

A primeira é a de ver mais da bela química criada pelos atores, em especial entre o carismático Hader (que já deveria ter virado um astro do cinema) e os demais.

A segunda, e até mais importante, é a de reforçar a mensagem do livro, tão presente na carreira de King, sobre a força da amizade.

O espetáculo final de efeitos não deixa de ser empolgante ou até emocionante, mas às vezes perde o controle sobre o estudo psicológico dos heróis para mostrar mais um efeito especial.

Efeitos ou sustos e diversão não faltam. O que falta, no final das quase três horas de filme, é a sensação de ter visto algo com a alma e a profundidade do livro.