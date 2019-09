Internacional e Athletico estão na decisão da Copa do Brasil

Colorado confirmou vantagem sobre o Cruzeiro e Furacão bateu Grêmio nos pênaltis

Rogério Vidmantas

A Copa do Brasil será decidida por equipes do Sul. Nesta quarta-feira (4), Athlético-PR e Internacional eliminaram Grêmio e Cruzeiro, respectivamente, e garantiram lugar na disputa do título que vale, além de lugar na Libertadores 2020, aproximadamente R$ 75 milhões entre premiação e cotas de participação. Os jogos finais acontecem nos dias 11 e 18, próximas duas quartas-feira e a CBF deve sortear os mandos dos jogos de ida e volta nesta quinta.

Curitiba

O Athletico precisava reverter a vantagem do Grêmio que venceu a ida em Porto Alegre por 2 a 0 e começou a construir sua vitória no primeiro tempo. Depois de ter desperdiçado boa oportunidade com Rony, abriu o placar aos 16 minutos. Rony fez boa jogada pelo lado esquerdo e encontrou Bruno Guimarães na entrada da área. O volante emendou uma bomba, que explodiu no travessão. No rebote, Nikão, de primeira, estufou as redes do Tricolor Gaúcho, para festa da torcida que lotou a Arena da Baixada.

Depois do intervalo o Athletico seguiu melhor e não demorou a marcar o segundo gol. No primeiro minuto, Léo Cittadini teve grande chance, em bola que sobrou na marca do pênalti. Mas desequilibrado, o volante bateu por cima. Dois minutos depois, o gol. Em mais uma boa jogada de Rony, o camisa 7 cruzou na medida para Marco Ruben. O argentino se antecipou a Pedro Geromel e desviou, matando Paulo Victor e acabando com a vantagem gremista.

Aos 14 minutos, Léo Cittadini dá uma arrancada em direção ao ataque, mas é parado com uma falta violenta do zagueiro Walter Kannemann. Cartão vermelho direto, e Grêmio com um jogador a menos, o que obrigou o Tricolor a se fechar e levar a disputa para o pênaltis.

Nas cobranças, os jogadores de ambas as equipes seguiam perfeitas até a quinta do Grêmio. O jovem Pepê foi para a bola, bateu no canto, mas o goleiro Santos saltou para o lado certo e colocou o Athletico Paranaense na final da Copa do Brasil. O Furacão vai em busca do seu primeiro título na competição.

Porto Alegre

Com o Beira-Rio lotado, o Internacional, em vantagem, buscou segurar o ímpeto do Cruzeiro nos primeiro minutos. Depois disso chegou ao primeiro gol aos 39 minutos. Nico López recuperou a bola após saída errada de Dedé, abriu para D’Alessandro, que encontrou Paolo Guerrero no meio da pequena área. O atacante peruano nem precisou pular para mandar para o fundo das redes.

Na volta dos vestiários, mesmo com a vantagem, o Inter permaneceu em cima e marcou o segundo aos 24 minutos do segundo tempo. Nico López recebeu dentro da área e tocou para Guerrero, que dominou no peito e mandou uma bomba, não dando chance ao goleiro Fábio. Com a classificação garantida, aos 44 minutos ainda deu tempo para mais um golaço. Desta vez de Edenílson. Victor Cuesta lançou o meio-campista, que saiu livre de cara para o Fábio. O camisa 8 deu um belo toque de cobertura, fechando o placar em 3 a 0 e vaga na final da Copa do Brasil 2019.