Informante da polícia é fuzilado em fronteira dominada pelo crime

Paraguaio de 45 anos, irmão de policial, foi morto na frente do filho, ontem em Pedro Juan Caballero

DA REDAÇÃO

Mais um informante da polícia foi executado na fronteira do Paraguai com Mato Grosso do Sul. É o segundo caso em menos de dois meses. Virgilio Vera, 45 anos, o “Preto”, foi atingido por pelo menos 14 disparos de fuzil calibre 7.62 e pistola 9 milímetros, por volta de 11h45 de ontem. Os tiros de armas de grande poder de impacto arrebentaram o crânio da vítima e massa encefálica ficou espalhada no chão.

O filho de Virgilio, adolescente, viu o pai ser executado pelos pistoleiros. Em desespero, se jogou sobre o corpo de Virgilio, que teve morte instantânea. Jornaleiro de profissão, Virgilio colaborava com a polícia e era irmão de um policial, segundo a promotora Liz Nadine Portillo, que acompanha o caso.

A execução, mais uma que vai entrar para a estatística policial na Linha Internacional, ocorreu no bairro General Díaz, em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia vizinha de Ponta Porã.

De acordo com informações apuradas por policiais no local do crime, Virgilio estava sentado na frente de casa ao lado do filho quando parou uma SUV Toyota Fortuner branca, ocupada por três homens.

Dois bandidos desceram armados e começaram a atirar. Os tiros de fuzil destroçaram a cabeça de Virgilio. As outras pessoas que estavam no local não sofreram ferimentos.

O jornaleiro foi o segundo assassinato em Pedro Juan Caballero no intervalo de 12 horas. Na noite de segunda, o também paraguaio Marcelino Soler Fernández, 42, foi morto com nove tiros de revólver no bairro Defensores del Chaco.

Ele seguia a pé por rua escura na companhia do brasileiro identificado como Leonardo Miranda de Oliveira quando apareceu o pistoleiro com capuz na cabeça e anunciou assalto. Depois atirou em Marcelino e fugiu sem roubar nada.

Policiais paraguaios suspeitam que a morte de Marcelino tenha ligação com a disputa entre homossexuais por pontos de prostituição na cidade fronteiriça.

Dominada por facções brasileiras em guerra pelo controle do narcotráfico, a Linha Internacional enfrenta há três anos uma epidemia de execuções, que aumentou em 2019, já considerado o mais violento da última década. Informações não oficiais afirmam que de janeiro até agora ocorreram pelo menos cem execuções só do lado paraguaio da fronteira.