Está aberto ao público um novo e elegante endereço gastronômico em Dourados: o Revier Gastronomia. O empreendimento é do chef Marlon Libório e Eduardo Chagas. O primeiro é coordenador e o segundo é aluno do curso de gastronomia da Unigran. Com destaque para a culinária sul-mato-grossense e utilizando produtos da região, o restaurante também tem pratos especialmente criados para agradar aos paladares mais exigentes.

Fotos: Divulgação/Ailton Valêncio