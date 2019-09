Idoso morre após perder controle e capotar carro na MS-450

De acordo com bombeiros, vítima morreu antes do socorro chegar, na MS-450, próximo a Aquidauana.

Por Flávio Dias (G1 MS)

Um idoso de 60 anos morreu na noite de sábado (14) após perder o controle do veículo Fiat Palio que dirigia e capotar na MS-450, próximo a Aquidauana. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima identificada como Dinaldo Fátima Paula Rocha morreu no local antes do socorro chegar.

Conforme a ocorrência, da Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia estiveram no local. O caso foi registrado como morte a esclarecer.