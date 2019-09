Ibra afirma: ‘Sou o melhor jogador que já atuou na MLS’

Depois de mais uma partida brilhante na MLS, o atacante sueco Zlatan Ibrahimovic não teve modéstia ao dar uma entrevista pós-jogo. Após o duelo contra o Sporting KC no último domingo, onde marcou outro hat-trick pelo Los Angeles Galaxy, o centroavante disse que foi o melhor jogador que já atuou na liga norte-americana.

Acho que sou o melhor jogador que já atuou na história da MLS. Não estou brincando. É só verem o que fiz nos últimos dois anos que joguei aqui – afirmou o atacante do Los Angeles Galaxy. Outros grandes jogadores já atuaram ou atuam na Major League Soccer, como David Beckham, Kaká, Pirlo, Schweinsteiger, David Villa, Robbie Keane, Frank Lampard e Steven Gerrard.Desde que chegou ao clube norte-americano, o sueco já entrou em campo 52 vezes e marcou 48 gols. A vitória do último domingo serviu para quebrar uma série negativa do LA Galaxy na MLS. O time não venceu as últimas quatro rodadas e tinha perdido o seu lugar na zona dos playoffs. Com o triunfo, a equipe retomou o seu lugar entre os melhores da Conferência Oeste, na quinta posição.