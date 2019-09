Homem morre após motocicleta bater em dois tamanduás na rodovia MS-338

De acordo com a polícia, vítima morreu antes do socorro chegar. Dois animais, sendo um de grande porte e o outro filhote, também morreram com a colisão, na MS-338, em Bataguassu.

Por G1 MS

Um homem de 46 anos morreu após a motocicleta que ele pilotava bater em dois tamanduás na madrugada desta terça-feira (10), na MS-338, em Bataguassu, a 335 km de Campo Grande. De acordo com a polícia, a vítima morreu no local antes do socorro chegar.

Conforme o registro da ocorrência, Emerson Pereira de Castro teria batido em dois animais, sendo um de grande porte e outro, um filhote. Os tamanduás também morreram com o impacto.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estiveram no local. O corpo de Emerson foi levado por uma empresa funerária para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Lagoas. A motocicleta foi encaminhada para o Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) em Bataguassu. O caso foi registrado como morte a esclarecer.