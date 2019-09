Homem mata pai e filho, queima corpos e joga ossos em poço

Hélio de Freitas

Especial para o Diário MS

Foi preso ontem à tarde o homem identificado como Rafael Ponce, de 29 anos, acusado de assassinar Miguel Vieira, 39, e o filho dele, Brayan Gabriel Vaz Vieira, 17, no distrito de Panambi, município de Dourados. Os dois corpos foram queimados e jogados em poço desativado no distrito localizado a 22 km do centro da cidade.

Proprietário da casa onde as ossadas foram resgatadas na tarde de ontem (17), Rafael foi preso pelo SIG (Serviço de Investigações Gerais) e está sendo levado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil.

Morando há algum tempo na casa de Rafael depois que vieram de Mundo Novo para Panambi, pai e filho foram assassinados domingo (15).

De acordo com informações apuradas pela polícia, depois de matar os dois e queimar os corpos, Rafael comentou no distrito que tinha cometido o duplo assassinato. Entretanto, como ele estava bêbado, ninguém deu muita importância no momento. Porém, como Miguel e Gabriel não foram vistos na segunda-feira (16), a polícia foi avisada e ontem à tarde encontrou os ossos no poço.

“Bateram na minha cara, olha meu olho do jeito que tá. Matei na paulada e queimei, tanto o pai quanto o filho”, afirmou Rafael em entrevista coletiva. Ele apresentava hematoma no olho esquerdo.

