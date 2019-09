Hamilton diz que perseguir e alcançar os líderes de uma corrida é “mais gratificante” do que liderar

Lewis Hamilton disse que as corridas que são “mais gratificantes” para ele, são aquelas em que tem que perseguir e alcançar os líderes, em vez de vencer liderando a maior parte da prova.

O início da temporada teve Hamilton, Valtteri Bottas, e a Mercedes, com relativa facilidade de vencer, sem grandes desafios, mas nas últimas corridas, Red Bull e Ferrari desafiaram a equipe alemã.

Essas disputas na pista trouxeram uma ótima visão ao esporte, e Hamilton entende por que os fãs gostaram, mas não quer que as chances de título do time sejam comprometidas.

Hamilton disse (citado por InsideRacing): “Sinceramente, penso nisso no sentido de entretenimento”, disse ele sobre a concorrência maior.

“Eu acho que é mais emocionante para as pessoas que assistem quando há uma mistura de equipes na frente, em vez de uma equipe que tem sempre uma dobradinha”.

“Além disso, é claro, o cara em segundo (no campeonato) é meu companheiro de equipe Bottas, então eu não sei, não entrou no meu processo de pensamento que outras equipes estivessem tirando pontos dele, mas isso faz parte de quando você está em uma disputa por um campeonato”.

“Então, por um lado, dou as boas-vindas porque é divertido, mas, por outro lado, precisamos que a equipe vença o Campeonato de Construtores, por isso espero que meu companheiro de equipe seja pelo menos o segundo.”

O britânico perseguiu com sucesso Max Verstappen na Hungria e esteve perto de pegar Charles Leclerc em Spa e Monza, mas sente que essas corridas lhe dão maior satisfação.

“Adoro perseguir, essas são as corridas que são sempre as mais gratificantes, quando você vem de qualquer posição que seja, para pegar os caras na frente”, acrescentou.

“Foi ótimo ter as diferenças que tivemos na classificação, para as Red Bull e Ferraris, e ter algum tipo de diferença na corrida. Eu pessoalmente gosto mais disso”.

“Faz você se sentir mais parte do resultado, do que se você apenas liderar e sair com a vitória”, completou.