Gusttavo Lima divulga primeira faixa do novo DVD; assista ao clipe aqui

Gusttavo Lima lança nesta quinta-feira, 12 de setembro, no YouTube e nas principais plataformas digitais, a primeira faixa inédita do DVD “O Embaixador in Cariri”, gravado no mês de Julho na Expocrato (Ceará). A novidade está por conta da música “Quem Traiu Levou”, que é assinada pelo próprio cantor em parceria com Denner Ferrari, Felipe Goffi, Waléria Leão e Blener Maycom.

Com lançamento pela Sony Music, “Quem Traiu Levou” fala sobre a lei do retorno nos relacionamentos, trazendo, é claro, uma boa dose de sofrência. A música já está disponível em várias plataformas: https://t.co/GMIgK2XMIe?amp=1

Veja o clipe:

Confira a letra:

“Quem Traiu Levou”

Autores: Gusttavo Lima / Denner Ferrari / Felipe Goffi / Waléria Leão / Blener Maycom

Não tô jogando praga

Se tratando de amor

Aqui se faz aqui se paga

Vai preparando pra latada

O que eu bebi, cê vai beber

O que eu sofri, cê vai sofrer

Vai ver quanto custa

Amar alguém que não vale nada

Traição uma hora tem volta

Ela vem e não bate na porta

To aqui ansioso esperando sua vez chegar

Oh, oh, oh, oh

Quem traiu levou

Desde que o mundo é mundo isso é regra

Vem na mesma moeda dobrado o valor

Oh, oh, oh, oh

Quem traiu levou

Ô benzinho eu não quero o seu mal

Só sei que no final vai sorrir quem chorou