Guilherme Leicam e Malvino Salvador querem beijo gay na novela

Sobre seu personagem, Guilherme relata: “Héteros também estão torcendo para Leandro ter um final feliz, não é só o público gay”; Malvino diz que: “Para muitas pessoas, não é fácil aceitar as diferenças. Mas sou a favor do beijo entre eles, sim!”

Considerado por muitos um dos grandes galãs da TV, Guilherme Leicam revelou que está em uma grande fase da sua vida e fazendo um dos papéis mais importantes de sua carreira. Em “A Dona do Pedaço”, o ator vive Leandro, um ex-matador de aluguel que se apaixonou por Agno (Malvino Salvador). Ao jornal Extra, o global revelou que o público hétero também torce para que seu personagem tenha um final feliz com o crush.

“Sei que a gente está representando muitos brasileiros que passam ou passaram pelo que o Leandro passa, como contar para a família que é gay. Tenho recebido muitas mensagens de fãs dizendo que se identificaram muito, por ele ser um cara do bem, que humildemente arrumou um trabalho como faxineiro em uma academia. Ele é um cara de sentimentos, que tem valores e uma inteligência emocional altíssima. Além disso, héteros também estão torcendo, não é só o público gay. Vejo homens falando: ‘Cara, não sou gay, mas estou torcendo por um final feliz de Leandro’. Isso é muito bom”, relatou o ator.

Sobre a possibilidade de ter a cena de um beijo gay, o ator fala que está pronto e será tranquilo. “Estou preparado para as duas possibilidades: ter ou não ter esse beijo. Quando fui consultado pelo Walcyr [Carrasco, autor da novela], falei que não teria problema algum. Mas não sei se isso vai acontecer. Dar o beijo, para nós atores, é muito simples e fácil. Torço para um final feliz. Se o Leandro encontrou a pessoa da vida dele, e ela é homem, e ele se descobre com esse sentimento, por que não ter o beijo?!”, contou Leicam.

Abordando um lado mais pessoal, Guilherme revelou que não é muito diferente de seu personagem no quesito paixão. “Sou um cara que ama viver a vida e os meus momentos. Quando me apaixono, me apaixono mesmo. Mas estou solteiro. Eu e minha ex-namorada, a atriz Bruna Altieri, terminamos o relacionamento há alguns meses, e não estou com cabeça para um novo relacionamento agora”, explicou.

MALVINO SALVADOR

Intérprete do empresário Agno, Malvino defende que demonstrações de carinho sejam mostradas naturalmente na tela e argumenta: “Crescemos numa cultura machista e homofóbica. Para muitas pessoas, não é fácil aceitar as diferenças. Mas sou a favor do beijo entre eles, sim! A novela é um produto de consumo de massa que pode cumprir também um papel social. Se bem conduzida, em vez de ferir o espectador mais conservador, a trama pode fazê-lo enxergar o outro e, assim, contribuir para a aceitação. E quer saber? Estou preparado para essa cena. Não poderia sequer pensar em ser ator se não estivesse”.

O ator acrescenta que, apesar de o questionamento ser comum a atores que interpretam gays em novelas, ainda se surpreende com resistências: “Para mim, a pergunta soa datada, já que todas as tramas gays em novelas suscitam novamente a questão, mas o pior é que não está. Levará um tempo ainda para que a liberdade de escolha seja algo natural entre os indivíduos”.