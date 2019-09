Guarani vence Vitória fora e deixa lanterna da Série B do Brasileiro

Também neste sábado, o Cuiabá perdeu pênalti, ficou no zero com Paraná Clube e se afastou do G4

Rogério Vidmantas

A Série B do Campeonato Brasileiro teve três jogos neste sábado (14) pela 22ª rodada com briga pelas posições intermediárias. Fora de casa, o Cuiabá-MT ficou no zero com o Paraná Clube-PR e perdeu a chance de seguir perto do G4 ao desperdiçar um pênalti no fim do jogo. Destaque para o Guarani-SP que, fora de casa, venceu o Vitória-BA por 1 a 0 e, enfim, deixou a lanterna, dando início à recuperação com três vitórias em cinco jogos. Outro que se reabilitou foi o Londrina-PR ao vencer o Coritiba-PR por 2 a 1 após cinco derrotas seguidas. A rodada termina neste domingo (15), às 15h (MS), com Figueirense-SC e Sport-PE em Florianópolis.

Salvador

Na Arena Fonte Nova, o Guarani deu fim à sequência invicta do Vitória que já durava sete partidas. O Bugre venceu o Rubro-Negro por 1 a 0, deixando a lanterna da Série B. O gol do triunfo veio ainda no primeiro tempo, aos 24, quando Michel Douglas aproveitou bom passe de Thallyson, se antecipou ao goleiro e mandou para o fundo das redes. Com o resultado, o Guarani pula para a 18ª posição, com 22 pontos. Já o Vitória aparece em 15º, com 24 somados.

Londrina

No Estádio do Café, o Londrina recebeu o Coritiba, saiu atrás no placar mas buscou a virada nos minutos finais. O Coxa abriu o placar ainda na primeira etapa. William Matheus, em cobrança de falta, cruzou a bola na área, Igor Jesus subiu entre os zagueiros e mandou no canto, aos 12 minutos.

Já no segundo tempo, as coisas ficaram mais difíceis para o Tubarão, quando o zagueiro Lucas Costa cometeu falta dura em Rafinha e foi expulso pelo segundo amarelo. Mas o time da casa não se abateu, e conseguiu chegar ao empate aos 32. Vitor Carvalho ficou cara a cara com Muralha e bateu firme para empatar. E a virada veio nos acréscimos. Aos 46, Léo Passos aproveitou falha de Thalisson Kelven e virou o jogo, fechando o placar em 2 a 1. Com o resultado, o Londrina sobe para a 12ª posição, com 28 pontos. O Coxa segue no G4, na quarta colocação, com 34.

Curitiba

No Durival Britto, Paraná e Cuiabá protagonizaram o único 0 a 0 do sábado. No entanto, o resultado poderia mais amargo para os donos da casa, não fosse o goleiro Thiago Rodrigues, que pegou cobrança de pênalti de Paulinho aos 42 do segundo tempo. O empate deixa o Tricolor na sexta colocação, com 33 pontos. O Dourado aparece um pouco atrás, em nono, agora com 32 somados.