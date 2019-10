Guarani abre rodada com vitória sobre vice-líder Atlético-GO

Os gols do placar de 2 a 0 foram marcados por Lucas Crispim ainda no primeiro tempo

A 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começou nesta segunda-feira (30) com apenas uma partida. Em Campinas, o Guarani-SP, em franca recuperação, não se intimidou com o vice-líder Atlético-GO e venceu por 2 a 0, gols de Lucas Crispim já no primeiro tempo. Foi a quinta rodada invicta do Bugre, com quatro vitórias na série, saindo da zona de rebaixamento para uma posição mais confortável na competição.

Com o resultado, o Guarani sobe para a 12ª posição, com 32 pontos. Já o Dragão permanece na vice-liderança, com 45 somados, mas pode se afastar ainda mais do líder Bragantino, seis pontos a frente e um jogo a menos. Nesta terça (1), às 18h15 (MS), a rodada segue com Vila Nova-GO e Criciúma-SC se enfrentando no Serra Dourada.

O jogo

No Estádio Brinco de Ouro, o Guarani aproveitou a superioridade do no primeiro tempo para construir o placar do jogo. O primeiro veio aos 10 minutos, quando Lucas Crispim pegou sobra dentro da área e completou de cabeça. O gol animou o atacante bugrino, que ampliaria na marca dos 32. Ele invadiu a área em velocidade e bateu na saída de Mauricio Kozlinski.

Atrás no placar, o Dragão tentou oferecer perigo ao gol do Bugre, mas não caprichava no desfecho das jogadas. Com o tempo passando e a tranquilidade dos 2 a 0, o time da casa ditou com tranquilidade o ritmo do jogo e garantiu o nono triunfo na Série B.