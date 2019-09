Grupo se articula por soluções para parques de Dourados

Na última quarta-feira (25) foi realizada reunião na Câmara de Dourados para tratar da situação do Parque Municipal Arnulpho Fioravanti. Esta reunião foi provocada por um grupo de professores que realizam trabalho de educação ambiental no local e convocada pelo vereador Elias Ishy (PT), presidente da Comissão de Saúde e de Meio Ambiente.

A ideia, segundo o parlamentar, era a de envolver pessoas que tenham projetos desenvolvidos ali ou interesse em participar do debate, com objetivo de avaliar a importância do Parque para a qualidade de vida da população e discutir estratégias de mobilização para a promoção de políticas públicas que viabilize a revitalização e preservação. Ishy avaliou a participação como satisfatória, já que estiveram presentes representantes das universidades, usuários, institutos, conselho e Poder Público.

Para doutor em geografia, membro da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção de Suicídio, Adeir Archanjo Mota, há uma situação agravante com relação ao meio ambiente e à saúde pública, lembrando-se de doenças como depressão e ansiedade. Além disso, ele adverte que estamos em uma região com mais alto índice de suicídio no Brasil. “Se estamos assim também é pela falta desses espaços”, enfatiza.

Para o professor Enio Ribeiro é necessário reunir condições e apoio das pessoas físicas ou jurídicas para iniciar o trabalho no município. “É isso que queremos, mas que não seja em 10 anos, pois temos urgência”, afirma. Ele lembra também que há outras situações relacionadas ao esporte, por exemplo, como a única pista oficial de atletismo de Dourados estar danificada e precisando de recuperação. Sobre isso, o secretário de Serviços Urbanos, Fabiano Costa, assumiu o compromisso de deixar em perfeito funcionamento.

Lembrando ainda que Ishy tem visitado o Parque constantemente para verificar situações de poluição, entre outras preocupações. É nítido, segundo ele, que o local não recebeu a devida atenção do Poder Público nos últimos anos. O vereador ressalta nos relatos a importância da mobilização popular para cobrar da administração municipal uma saída. Ele relembra que nas cidades que enfrentam conflitos pela expansão urbana, tem nos parques municipais a possibilidade de preservação de suas áreas verdes, de manutenção do equilíbrio e da saúde, além das oportunidades de trocas culturais.

Como encaminhamentos, foram sugeridos a realização, antes de tudo, de um plano de manejo, com a tipologia do parque, logo após um concurso para projeto de revitalização, a socialização de pesquisas que colaborem com as ações, atividades educativas paralelas, além da criação de um Plano Municipal de Meio Ambiente e um Fórum local para que outras áreas sejam contempladas. Para quem desejar participar, a próxima reunião será no dia 23 de outubro, às 16h, no Plenarinho da Câmara.