Greve nos Correios cresce no segundo dia e chega a 34 municípios de MS

A greve dos trabalhadores dos Correios entrou nesta quinta-feira (12), no seu segundo no dia. Segundo a presidente do sindicato no Mato Grosso do Sul, Elaine Regina Oliveira, a adesão aumentou no estado. “A greve, no seu primeiro dia, teve adesão em 26 municípios. Hoje chegamos em 34 municípios. E a adesão aumentou em Campo Grande e Dourados.”

EMPRESA RECORRE AO TST

Ainda na tarde de ontem (11), a empresa divulgou comunicado afirmando que deu entrada no Tribunal Superior do Trabalho (TST) contra a greve, que agendou para a tarde desta quinta uma audiência de conciliação. No seu pedido, a direção da ECT pede que o tribunal determine que 90% dos funcinários tenham que trabalhar.

Para a federação da categoria, o pedido da direção da empresa ainda no primeiro dia de greve mostra que a empresa teme o aumento da adesão a cada dia que passar, pois a greve foi decretada por tempo indeterminado, e de fato isso aconteceu no segundo dia da paralisação.

Caso não se chegue a um acordo na audiência de conciliação, a greve deve ir a julgamento em data a ser definida. Os sindicatos orientam pela continuidade a ampliação da greve em nível nacional. Os trabalhadores reivindicam reajuste salarial e permanência de 45 cláusulas que a empresa quer retirar, constantes no último acordo coletivo. A empresa oferece reajuste de 0,80%.

A audiência de conciliação acontece neste fim de tarde no TST.