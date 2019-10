Grêmio e Flamengo abrem disputa pela semifinal da Libertadores

Enquanto o Tricolor tem desfalques, o Mengão está completo para partida de ida em Porto Alegre

Rogério Vidmantas

Depois do clássico argentino, chegou a vez de um clássico brasileiro começar a decidir lugar na final da Copa Libertadores. Nesta quarta-feira (2), às 20h30 (MS), em Porto Alegre, Grêmio e Flamengo fazem a partida da rodada de ida da semifinal. O classificado disputa o título continental dia 23 de novembro, em partida única marcada para Santiago, capital do Chile.

A arbitragem da partida na Arena do Grêmio será toda argentina. Néstor Pitana, responsável por comandar a final da última Copa do Mundo, será o árbitro, tendo como auxiliares Juan Belatti e Hernán Maidana. O responsável pela arbitragem de vídeo será Mauro Vigiliano.

Ofensivos

O duelo reúnce os dois times com os melhores ataques no futebol brasileiro na temporada. Enquanto o Flamengo já marcou 100 gols no ano, o Grêmio vem logo atrás, com 97. E o jogo promete se depender da formação dos dois lados. Renato Gaúcho aposta no quarteto formado por Luan, Alisson, Diego Tardelli e o craque da Seleção, Everton. Já o português Jorge Jesus tem na excelente fase da sua dupla Bruno Henrique e Gabriel, apoiados pela criação de Arrascaeta e Everton Ribeiro.

No Tricolor, Renato mantém o mistério, mas não deve ter surpresas na escalação. Rafael Galhardo será o lateral-direito, já que Leonardo Gomes rompeu os ligamentos do joelho direito e volta apenas no ano que vem. David Braz segue no lugar de Pedro Geromel e Luan no de Jean Pyerre, ambos contundidos.

Do lado rubro-negro, nenehum problema. Os laterais Rafinha e Filipe Luis e o meia Gerson, que foram poupados no início do jogo contra o São Paulo – entraram na segunda etapa – voltam a ser titulares. A única preocupação é com o atacante Bruno Henrique, pendurado com dois cartões amarelos.