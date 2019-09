Grávida do primeiro filho, Marília Mendonça vai dividir carreira agitada com maternidade

“Rainha da sofrência” tem músicas entre as mais tocadas das rádios brasileiras, hit de sucesso em novela da TV Globo e série documental em plataforma de streaming. A cantora chega ao 5º mês de gravidez com planos para novos projetos.

Por Karoline Porto, G1

A “rainha da sofrência” Marília Mendonça abriu o último final de semana do Rodeio de Jaguariúna. E não estava sozinha. Aos 24 anos, ela carrega o primeiro filho. Marília está no quinto mês de gravidez. O pai é o também cantor sertanejo Murilo Huff, com quem tem um relacionamento desde 2017.

Em entrevista antes do show, Marília Mendonça contou como está gerenciando a carreira e a maternidade. A agenda intensa deve ser adaptada no próximo ano, com a chegada do bebê. Ela afirma que sente falta da família e pretende ficar mais próxima.

“Desde quando eu comecei a minha carreira, tento me organizar para ter tempo para a minha família. Sinto saudade da minha mãe, de estar em casa. Esse ano foi muito corrido, já faz uns quatro meses que temos duas folgas por semana. Imagina só como está sendo fazer consulta no obstetra, pilates e tudo mais”, conta.

“É uma loucura, mas estou tentando me organizar para que ano que vem eu consiga dividir certinho o meu trabalho com a minha família e com esse personagem maravilhoso que surgiu na minha vida”, explicou, se referindo ao primeiro filho, Léo.

Por onde passa, Marília Mendonça movimenta uma legião de fãs. Entre os sucessos, a música “Bebi liguei” faz parte da trilha sonora da novela “A Dona do Pedaço”, da TV Globo.

A cantora também estreou recentemente a série documental sobre a turnê “Todos os Cantos”, na plataforma de streaming Globoplay. O álbum contém os hits “Todo mundo vai sofrer”, “Supera”, “Sem sal”, “Bem pior que eu”, “Apaixonadinha”, entre outras canções que seguem na ponta da língua dos fãs e entre as mais tocadas das rádios brasileiras.

Mesmo com tantos projetos em desenvolvimento, Marília Mendonça já anunciou que tem mais novidades para 2020.

“Vamos continuar gravando o ‘Todos os Cantos’, porque ainda faltam dez músicas. Quero gravar uma parte do projeto grávida e também depois que o Léo nascer. É um projeto longo, que a gente vai ter muita coisa para fazer. Depois, vai ter mais novidades, mas a gente só conta quando esse projeto acabar”, disse.