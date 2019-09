Gracyanne Barbosa protesta após ser denunciada por “pornografia”

Por Lucas Medeiros (RD1)

Gracyanne Barbosa sempre gosta de mostrar seu lado mais ousado em publicações no Instagram, onde acaba “mostrando demais”. No entanto, a morena foi surpreendida com uma denúncia em seu perfil, envolvendo “pornografia”.

Neste sábado (7), a esposa de Belo mostrou toda a sua revolta após ter sido vítima de uma denúncia, mesmo sem ter feito publicações adultas. “Até quando seremos acusados de pornografia?“, questionou Gracyanne.

“Pensei e penso muito sobre escrever essa publicação. Passo por uma certa opressão e perseguição em meu conteúdo. Recentemente postei um vídeo sambando na minha União da Ilha e fui notificada de pornografia“, disparou.

“Meu pole dance, que é a conexão feminina da mulher, saúde e esporte, sempre tem sido visto como pornografia. O mais recente e chocante é que hoje, meus amores da comunidade LGBT foram notificados por políticos de que o beijo de amor é classificado como pornografia“, lamentou.

“Sinceramente? Dá um nó na garganta e eu realmente nem tenho mais o que falar. A narrativa desses fatos já falam por si só. Nosso país e nosso mundo está cheio de problemas emergenciais! A Amazônia está em chamas. Os hospitais e escolas públicas clamam por atenção. E quem está na mira? O que está na mira?“, questionou.

“Enfim, não quero me estender mais!” finalizou, em tom de revolta.

Confira: