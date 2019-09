Governo instala câmeras em cidade da fronteira dominada pelo crime

Sistema de monitoramento de Pedro Juan Caballero com 96 câmeras será ativado hoje pelo ministro do Interior

O governo do Paraguai ativa hoje às 10h o sistema de monitoramento por câmeras em Pedro Juan Caballero, cidade vizinha de Ponta Porã. Doadas pelo governo chinês, 96 câmeras já foram instaladas e serão oficialmente ligadas pelo ministro do Interior Juan Ernesto Villamayor.

A vigilância por câmeras é mais uma tentativa do governo paraguaio para frear a expansão do crime organizado no trecho mais violento da fronteira entre os dois países.

Pedro Juan Caballero e Ponta Porã estão no epicentro da guerra travada por facções brasileiras pelo controle do tráfico de drogas e de armas na Linha Internacional. Estimativas não confirmadas pela polícia dos dois países apontam pelo menos cem assassinatos na região de janeiro até agora. A grande maioria não foi esclarecida e a polícia não tem nenhuma pista de mandantes e matadores.

As câmeras instaladas no centro comercial de Pedro Juan Caballero e em alguns bairros mais violentos estão interligadas à central de monitoramento controlada pela Polícia Nacional do Paraguai.

Com o sistema, o governo paraguaio espera coibir a atuação de assaltantes, sequestradores e pistoleiros que agem livremente nas cidades gêmeas, separadas apenas por uma rua. Funcionando 24 horas por dia, as câmeras também poderão ajudar a elucidar crimes e identificar veículos irregulares que cruzam a fronteira.

Pedro Juan Caballero é o destino da maioria dos veículos roubados em Mato Grosso do Sul. Muitos são usados para trazer maconha para o território brasileiro e outros simplesmente ganham placa paraguaia e rodam livremente do outro lado da fronteira.

Além do ministro do Interior, participam do ato amanhã o governador do departamento (equivalente a estado) de Amambay Ronald Acevedo e o embaixador chinês no Paraguai Diego L. Chou.

MORTES NÃO PARAM

Enquanto o governo tenta com monitoramento criar mecanismos para ampliar a vigilância, os pistoleiros continuam agindo impunemente. Depois de alguns dias de trégua, os matadores voltaram a agir ontem. Por volta de 11h30, motociclista foi executado a tiros em Pedro Juan Caballero.

Wilson Roberto Sanchez, 32, seguia na moto Kenton preta com placa do Paraguai por rua de terra da fração Santa Fé, no bairro Defensores Del Chaco, quando foi perseguido por pistoleiros também de moto e executado no meio da rua.

O homem foi atingido por pelo menos 20 tiros de pistola 9 milímetros, principalmente nas costas e na cabeça. Equipes da Polícia Nacional cercaram o local, mas não há pista dos matadores.