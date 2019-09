Goleadas marcam rodada do 18º Interdistrital; AAVV e Santo Antônio vencem

As equipes da AAVV (Associação Atlética Vila Vargas) e Santo Antônio Futebol Clube do distrito da Picadinha venceram na manhã de domingo, de goleada, o Clube Atlético Panambi e o Esporte Clube São Pedro, Já no estádio Tácito Pace, em Indápolis, o Veteranos Panambi venceu a equipe da casa, o Colonial Esporte Clube, pelo placar de 2 a 0.

Na Vila Vargas, com gols de Bruno Santos, Marcos Alan, Gilmar Dantas e Jamilton Rosa, o AAVV passou fácil pelo Clube Atlético Panambi: 4 a 0. A arbitragem foi de Paulo Augusto e a coordenação do profissional em educação física Moacir Amorim.

No distrito da Picadinha, o Santo Antônio Futebol Clube recebeu o São Pedro e, com dois gols de Reginaldo Pinheiro e Júlio César e Ricardo Silveira, um cada, venceu o adversário pelo placar de 4 a 1. Rafael Filho fez o gol de honra dos visitantes. A arbitragem foi Nilson Gonçalves da Silva e a coordenação do profissional em educação física Valmor Gerônimo Ranzi Júnior.

Já no distrito de Indápolis, com gols de Ademir Borges e Fernando Bassanese, o atual campeão do Interdistrital, o Veteranos do Panambi, venceu o Colonial por 2 a 0. A arbitragem foi de Fabiano dos Santos e a coordenação de Leonardo Pires Bonato.

ÚLTIMA RODADA

Para o próximo domingo, a última rodada da fase de classificação para o mata-mata, a tabela prevê mais três partidas. Às 8h30, na Vila Vargas, o Esporte Clube Nacional terá pela frente o Colonial Esporte Clube, que até o momento é a equipe lanterna da competição.

No distrito do Panambi, o Clube Atlético Panambi receberá a AAVF (Associação Atlética Vila Formosa) e, em Indápolis, o Esporte Clube Cooperativa enfrentará o Santo Antônio Futebol Clube da Picadinha.

MATA MATA

Para a próxima fase, classificam-se os oitos mais bem colocados na classificação geral. O regulamento prevê jogos de ida e volta, com o 1º jogando contra o 8º; o 2º com o 7º; o 3º com o 6ª e o 4º contra o 5º colocado. O 9º estará eliminado da competição.

As disputas do terceiro e quarto lugares e a final estão marcadas para o dia 1º de dezembro.

Fotos: Divulgação