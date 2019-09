Goiás vence Cuiabá e abre vantagem na semifinal da Copa Verde

Dourado precisa reverter resultado na Arena Pantanal para chegar à decisão

Rogério Vidmantas

A semifinal da Copa Verde começou com vitória esmeraldina. Nesta quarta-feira (18), em Goiânia, o Goiás-GO foi melhor que o Cuiabá-MT e venceu por 1 a 0, gol de Leandro Barcia no segundo tempo. O jogo acontece no dia 2 de outubro, na Arena Pantanal, e o Dourado precisa de vitória por dois gols para chegar a decisão ou vitória simples para levar a disputa para os pênaltis.

O jogo

No Estádio Hailé Pinheiro, o Serrinha, o Goiás entrou em campo buscando bom resultado no torneio regional para amenizar a pressão no Brasileirão. No entanto, a primeira chegada foi do Cuiabá, no chute cruzado de Mateus Anderson, que viu Marcelo Rangel fazer ótima defesa. O Esmeraldino respondeu na sequência, com Renatinho arriscando de fora da área e acertando a trave. Os visitantes passaram a dominar as ações e criaram boas chances de marcar. No entanto, foram parados no goleiro Marcelo Rangel, que pegou as finalizações de Todinho, e duas de Mateus Anderson.

No segundo tempo, o paredão do Goiás defendeu mais uma. Aos 13 minutos, Rodolfo soltou uma bomba, e Rangel espalmou. No lance seguinte, Thalles cobrou falta, e Leandro Barcia subiu de cabeça para fazer 1 a 0 para o time esmeraldino. Depois do gol, o jogo ficou morno, sem mais novas chances serem criadas. A única finalização com perigo saiu aos 49, quando Thalles cobrou falta para o Goiás, e Victor Souza fez a defesa.