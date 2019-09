Goiás surpreende e bate São Paulo no Morumbi

Tricolor teve chance do empate em pênalti cobrado por Reinaldo, mas parou no goleiro Tadeu

Rogério Vidmantas

A campanha irregular do São Paulo seguiu nesta 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (25), o Tricolor foi surpreendido pelo Goiás-GO em pleno Morumbi, perdendo por 1 a 0. O gol foi marcado por Leandro Barcia, mas o principal destaque do time goiano foi o goleiro Tadeu, que fez ótimas defesas e ainda pegou um pênalti no segundo tempo.

Com o resultado, o Goiás, agora tem 27 pontos, se afasta da zona de rebaixamento, ocupando o 12º lugar da Série A. O São Paulo, com 35, é o sexto colocado e perdeu chance de voltar ao G4.

O jogo

Jogando fora de casa, o Goiás foi eficiente diante do mandante São Paulo. Apesar de criar menos chances claras de gol, o Esmeraldino aproveitou bem a oportunidade aos 15 minutos de bola rolando para fazer 1 a 0. Após cobrança de lateral, a defesa tricolor não afastou o perigo e viu Rafael Moura tocar de cabeça para Michael, que escorou para Leandro Barcia girar e abrir o marcador. Depois, o Tricolor Paulista dominou as ações da partida, mas sem conseguir o aproveitamento no último passe. Daniel Alves e Arboleda foram os que chegaram mais perto de conseguirem o empate, mas foram parados em boas defesas do goleiro Tadeu.

Na volta do intervalo, o São Paulo passou a pressionar mais e quase empatou logo aos seis minutos, com uma bomba de Reinaldo, defendida por Tadeu. Depois, aos 16, Luan cruzou para Reinaldo, que acabou cabeceando para fora e desperdiçou a chance. No lance seguinte, o goleiro do Goiás fez outra boa defesa, pegando a cabeçada de Igor Gomes. Em noite inspirada, o paredão esmeraldino ainda defendeu o pênalti cobrado por Reinaldo, aos 24 minutos, e garantiu a vitória do Verdão por 1 a 0 fora de casa.

Outros jogos

A rodada começou com empate sem gols entre Ceará-CE e Cruzeiro no Castelão. Na Fonte Nova, o Bahia-BA venceu o Botafogo por 2 a 0, gols de Arthur no primeiro tempo e Elber no segundo. No Maracanã mais uma vez lotado, o líder Flamengo fez 3 a 1 no Internacional, gols de Gabriel, Arrascaeta e Bruno Henrique, com Edenilson descontando para o Colorado, que jogou todo segundo tempo com nove jogadores, com as expulsões de Bruno e Guerrero na etapa inicial.