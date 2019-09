Globo reexibirá “Avenida Brasil”, diz colunista e web vai ao delírio

A novela protagonizada por Adriana Esteves e escrita por João Emanuel Carneiro, em 2012, foi sucesso no Brasil e em diversos países

A TV Globo reexibirá a novela “Avenida Brasil”, no “Vale a Pena Ver de Novo”, segundo o colunista Flávio Ricco, do portal Uol. A trama que foi sucesso em 2012, escrita por João Emanuel Carneiro ainda figura entre os principais hits folhetinescos da emissora na última década.

Com Adriana Esteves, Débora Falabella, Murilo Benício e Cauã Reymond no elenco, “Avenida Brasil” teve 179 capítulos e chegou a faturar mais de R$ 2 bilhões para a TV Globo, de acordo com levantamento da revista Forbes, relembrou Ricco em sua coluna.

Antes era esperada para retornar no “Vale a Pena Ver de Novo”, a novela “Êta Mundo Bom!” (2016), exibida originalmente na faixa das 18h, mas a emissora acabou mudando de ideia antes de oficializar a reexibição. O colunista não explica a razão da Globo ter optado pela mudança, mas garante que já é certo que “Avenida Brasil” voltará ao ar.

Na internet, os fãs levaram “Avenida Brasil” aos assuntos mais comentados do país, no Twitter, ontem (14), e publicaram diversos memes comemorando.