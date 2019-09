Gisele Itié se revolta com salão por vazamento de sua gravidez

Gisele Itié não gostou nem um pouco de ver a notícia de sua gravidez vazada à imprensa nesta semana. Revoltada, a atriz atribuiu aos funcionários de um salão de beleza no Leblon, no Rio de Janeiro, a divulgação da informação, e resolveu tirar satisfação.

Segundo o colunista Leo Dias, a artista brigou com uma manicure do local – que negou ter revelado a gestação à mídia – e ainda pediu para que o dono do estabelecimento lhe devolvesse o dinheiro pago por ela pelos serviços prestados na ocasião – cerca de R$ 500.

O responsável pelo local, inclusive, reembolsou a famosa para evitar mais problemas.

“Minha gravidez não foi feita para fazer propaganda por alguém que eu, inclusive, paguei pelo serviço. É um abuso”, teria dito a morena em seu desabafo.

O ‘culpado’ pelo vazamento, porém, não foi encontrado.

Vale lembrar que, aos 36 anos de idade, Gisele está à espera de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o ator Guilherme Winter.