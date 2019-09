Gilberto Gil esclarece polêmica com Xuxa Meneghel após 27 anos

Por RD1

Em seu programa no Canal Brasil, “Amigos, Sons e Palavras”, Gilberto Gil entrevistou Xuxa Meneghel, e após 27 anos de uma polêmica, o cantor esclareceu o mal-estar com a loira durante a conversa.

Gil explicou: “Falei [com ela] um pouco de um certo mal-estar que há anos atrás acabou se colocando entre nós dois por causa da música ‘Neve na Bahia’, onde eu faço um discurso de [risos] ‘Xuxa bruxa, ducha de água fria no fundo do meu plexo solar’”.

Na época, em 1992, o famoso lançou a música “Neve na Bahia”, onde chamou a eterna Rainha dos Baixinhos de ‘bruxa’. “Me lembro de uma criança naquela época, filha de um amigo dizer ‘como você chama a Xuxa de bruxa?’. O mesmo tipo de sombra que se colocou entre mim e Xuxa”, confessou.

“Algumas coisas da conversa remontam a isso, uma visão crítica que poderia se colocar em relação à figura dela, mas não à pessoa dela”, ressaltou. “Não confunda o ícone midiático com sua pessoa. Sua pessoa é outra coisa, esteja segura disso. Certamente tenho um apreço por você”, declarou.

A atração entrou na sua segunda temporada. Além de Xuxa Meneghel, Gilberto Gil entrevistou Pedro Bial, que revelou ter sonhado com o cantor e Jair Bolsonaro, presidente da República.

“Aconteceu há pouco mais de um mês. Sonhei que figura profana era Bolsonaro, eu encontrava com ele, uma sensação de pobreza espiritual. Tinham sons ao fundo, de candomblé e quem chegou tocando era você. O refrão era ‘Jesus, Jesus’”, lembrou o apresentador.

Assista ao programa completo: