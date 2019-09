“Fui criado achando que a homossexualidade era pecado”, diz Felipe Neto

Em entrevista, o youTuber ainda falou que a leitura o fez melhorar muito e ampliar os seus horizontes

Felipe Neto ganhou ainda mais protagonismo depois de toda a polêmica com o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, na Bienal do Livro, durante este fim de semana. Na ocasião, o prefeito pediu para ser retirado de todo evento uma história em quadrinhos que estampava dois personagens masculinos se beijando na capa. A censura tomou conta não só dos presentes que acharam um absurdo, mas de vários famosos que decidiram protestar contra a decisão do prefeito carioca. Felipe Neto foi um dos que se posicionaram.

Como protesto, o youtuber e influenciador digital distribuiu de graça 14 mil exemplares de diversos livros com a temática LGBTQIA+ e poucas horas muitos jovens, adultos e crianças passaram para pegar o seu exemplar com a produção do influencer.

Após o ocorrido, no domingo (8), Felipe concedeu entrevista para o colunista Leo Dias, do UOL, e comentou que fez a sua parte com a atitude que tomou e que já passou da hora da sociedade entender que um beijo entre duas pessoas do mesmo sexo não é errado.

“Beijo gay não é pornografia, não é imoral e não pode jamais ser censurado. Amar não é errado. A criança vai ver isso na rua, no shopping, na vida. Então é mais do que natural que o entretenimento seja uma janela da vida real. Ensinar nossos pequenos sobre amor, aceitação e diversidade é fundamental para termos uma sociedade mais justa, igual e unida. Eu tento inspirá-los através de ações, e acredito que eles enxerguem isso”, disse o youtuber.

“Eu fui criado de maneira tradicional e conservadora, acreditando que a homossexualidade era pecado. O grande motivo de ter me desprendido desses conceitos reacionários foi a paixão que desenvolvi pela literatura e a pesquisa. A leitura me libertou e me fez enxergar a necessidade de luta por uma sociedade que abraça a diversidade”, concluiu Felipe.