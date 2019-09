Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa define atividades da Semana do Idoso

Caminhada, prestação de serviços e eventos culturais. Essas serão algumas das atividades a serem desenvolvidas na Semana Estadual do Idoso, prevista para o período de 25 de setembro a 1º de outubro. O cronograma de ações foi definido no encontro da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa Idosa realizado ontem na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por proposição do coordenador do grupo, deputado Renato Câmara (MDB).

“Pontuamos as ações da Semana Estadual, mas estamos abertos para construir esse evento com outras entidades que queiram colaborar”, explicou Câmara. A abertura da Semana Estadual está marcada para acontecer no Asilo São João Bosco, em Campo Grande. Durante o evento, haverá atividades esportivas e de lazer, homenagens e serviços de enfermagem e nutrição, das 8h às 13h.

A programação também envolverá a prestação de serviços aos idosos no Procon. “Vamos providenciar um mutirão de atendimento no Procon, para poder, por exemplo, colocar em dia as questões de recuperação de crédito”, afirmou a secretária especial de Cidadania, Luciana Azambuja. O representante do Procon, Marcelo Salomão, também explicou que serão feitas ações para o esclarecimento e a defesa dos direitos dos idosos. “Vivemos problemas relacionados aos direitos do idoso todos os dias, como emissão de passagens rodoviárias, fila de banco, atendimento preferencial”, enumerou.

Também haverá a promoção do evento “Idoso ativo”, que consistirá em ações esportivas e de lazer para esclarecer a importância da atividade física para o envelhecimento ativo e promoção da saúde. Ainda será realizada uma caminhada no centro da cidade de Campo Grande, com oferecimento de serviços aos idosos na praça Ary Coelho. Deve ocorrer ainda, durante a semana comemorativa, uma reunião ampliada do Conselho Estadual de Direitos de Defesa da Pessoa Idosa.

PAUTAS

Os componentes também falaram sobre estratégias para captar recursos para o Fundo Estadual da Pessoa Idosa. O deputado Renato Câmara sugeriu a criação de um grupo técnico para debater ações em relação ao assunto e filtrar informações sobre os encaminhamentos dos projetos. “Vamos buscar informações com o Conselho de Contabilidade para divulgar a cartilha que fala sobre a destinação de recursos ao fundo e para entendermos a demora no repasse dos recursos”, disse.

Os integrantes ainda fizeram a avaliação das atividades realizadas na campanha Junho Prata. “As ações foram muito positivas. Tivemos uma grande abrangência, com a adesão de vários municípios do Estado. Tivemos reconhecimento nacional, foi falado em Brasília que MS inovou. Estamos puxando essa discussão” pontuou. Para o próximo ano, o coordenar prevê ampliação das atividades da campanha e mais participação dos municípios do interior do Estado.

A secretária especial de Cidadania destacou os benefícios da campanha para pasta. “Só tenho a agradecer por ter participado dessa campanha, foi um crescimento profissional da nossa equipe no enfrentamento às questões da violência contra a pessoa idosa. Precisamos levar isso para todos os municípios de MS. Essa campanha já veio consagrada, é preciso que a sociedade converse sobre essa questão”, refletiu Luciana.