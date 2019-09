Fórum promove primeiro encontro do Circuito Cultural na próxima segunda

Da Redação

Terá início na próxima segunda-feira (16), Circuito Cultural de Dourados, uma iniciativa do Fórum Permanente de Cultura do município, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e 4ª Subseção da OAB. O evento será aberto às 19h30, no Teatro Municipal de Dourados.

Conforme Vito Comar, membro do Fórum Permanente de Cultura, o primeiro encontro do ciclo, com o nome de“Onde tem cultura em Dourados”, tem o intuito de iniciar a discussão com um diagnóstico de quais caminhos têm sido percorridos para se fazer e fomentar cultura; de qual tem sido a contribuição do poder público por meio de editais e da estruturação institucional cultural, tal como a Secretaria Municipal de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura, e de qual aderência Dourados tem ao Sistema Nacional de Cultura. “No decorrer das apresentações, as conversas se aprofundarão para contemplar a situação dos diferentes setores culturais, como Artes Visuais, Artes Cênicas, Audiovisual, Cultura Indígena, Música, Literatura”, diz.

Para que os temas possam ser discutidos, haverá uma Mesa Redonda em que estarão representantes da arte douradense, da Secretaria Municipal de Cultura e Fundação de Cultura do Estado.

A Mesa será composta pelo secretário executivo do Fórum Cultural, Vito Comar, que atuará como mediador; além da musicista e produtora cultural de Graciela Chamorro, do ator e produtor culturalJoão Rocha, do ator e produtor audiovisualThiago Rotta, da editora literária e musicistaFernanda Ebling, secretário municipal de Cultura Clarindo Cleber Gimenes e um representante da Fundação de Cultura do Estado do Mato Grosso do Sul

Os objetivos traçados para o circuito englobam a discussão da arte como ato de amor e como fonte de subsistência e trabalho, como geradora de renda e parte do processo econômico do município. Também são objetivos, promover ações que reaproximem os realizadores culturais da cidade e oportunizem sua organização nas setoriais de área cultural; apresentar à sociedade douradense e às autoridades, a diversidade de eventos culturais, escolas, grupos de teatro, grupos de dança, espaços culturais, artesãos, ilustradores e demais atividades independentes de cunho artístico e cultural inseridas no campo mercadológico na cidade.

O Circuito Cultural de Dourados será dividido em quatro encontros, que serão realizados nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Cada encontro terá um tema e ações diferentes.O 1º Encontro, em setembro,será a mesa redonda para discutir “Onde tem cultura em Dourados”. O 2º Encontro, em outubro, “Como produzir cultura?”, terá oficinas para levantamento das demandas dos setores culturais. Já o 3º Encontro, no mês de ; para novembro, será a “Conferência Pública de Cultura”, para apresentação das demandas apresentadas nas oficinas, para todos os setores culturais. Por fim, em dezembro, o 4º Encontro, “Audiência Pública de Cultura” apresentação de planos de ações para que as demandas sejam atendidas.

A inscrição para participar deve ser feita no link https://forms.gle/fKDhpEbXbPPCDncy8, e os certificados serão enviados para o e-mail cadastrado no final do circuito.