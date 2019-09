Fluminense vence Corinthians e deixa zona de degola do Brasileirão

Ganso marcou o gol na vitória por 1 a 0 com colaboração do goleiro corinthiano Cássio

Rogério Vidmantas

Vitória e alivio para um lado, derrota e saída do G4 do Brasileirão do outro. O Fluminense venceu o Corinthians neste domingo (15) pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro e, depois de várias semanas na degola, vira o turno fora da zona de rebaixamento. Paulo Henrique Ganso, contando com generosa participação do goleiro Cássio, marcou o gol da vitória em Brasília.

Com o resultado, o Tricolor sobe para a 16ª posição, somando 18 pontos, o mesmo número do Cruzeiro, que entrou na zona de rebaixamento por ter uma vitória a menos. Já a equipe paulista caiu para a quinta colocação, com 32 somados.

O Jogo

O Corinthians começou melhor no Estádio Mané Garincha e poderia ter aberto o placar em duas oportunidades. Aos sete minutos, após cobrança de escanteio, Gil acertou a trave de Muriel em cabeceio. Depois, aos 21, Gustavo se antecipou à marcação e cabeceou com perigo. A melhor chance do Tricolor até o gol foi aos 29 minutos, em cobrança de falta de Nenê que passou muito perto do ângulo de Cássio.

E foi justamente o goleiro do Timão que, de certa forma, ajudou o Flu a marcar. Aos 39 minutos, Ganso recebeu na intermediária, avançou sem marcação e arriscou chute de fora da área. O goleiro corinthiano se atrapalhou na tentativa do encaixe e jogou a bola para dentro do gol.

A tônica da etapa final foi de um Alvinegro tentando furar o bloqueio do Flu, que por sua vez não deixava os paulistas chegarem com perigo na área. A marcação tricolor manteve-se firme. A melhor chance do empate foi aos 19, quando Jadson cobrou falta e Gustavo cabeceou por cima do gol de Muriel. Mas o sistema defensivo do Fluminense segurou a onda até o fim e não foi vazado.

Outros jogos

O domingo começou com os visitantes vencendo nas partidas da manhã. Em Curitiba, o Athletico-PR recebeu o lanterna Avaí-SC e foi surpreendido, perdendo por 1 a 0, gol de Jonathan aos 13 minutos do primeiro tempo. Em Belo Horizonte, o Atlético-MG perdeu para o Internacional por 3 a 1. Os gols colorados foram marcados por Neilton e dois de Willian Pottker, com Bruno descontando quase no fim do jogo.

Em Salvador, Bahia-BA e Fortaleza-CE ficaram no 1 a 1. Felipe Pires colocou o time cearense na frente aos nove do primeiro tempo e, quatro minutos depois, Gilberto fez o gol de empate e que decretou o placar. Em Porto Alegre, o Grêmio fez 3 a 0 no Goiás-GO. Jeam Pyerre, Everton e Alisson marcaram os gols da vitória tricolor no dia em que comemorava 116 anos de história.