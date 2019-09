Flamengo vence lanterna Avaí e segue firme em primeiro no Brasileirão

Gabriel marcou seu 15º gol no campeonato e se isola ainda mais na artilharia

Rogério Vidmantas

Nada muda na liderança do Campeonato Brasileiro, pelo menos neste fim de semana. Seguindo a rotina de boas vitórias, neste sábado (7), pela 18ª rodada, o Flamengo aproveitou que o Avaí-SC levou o mando da partida para Brasília e, com apoio do torcedor, venceu por 3 a 0. O artilheiro da competição Gabriel marcou mais um e chegou aos 15 gols. Pablo Mari e o garoto Reinier completaram o placar.

Agora com 39 pontos, o Mengão segue em primeiro, mesmo que o Santos, com 36, vença o Athletico-PR neste domingo, já que leva vantagem nos critérios de desempate. Com apenas dez pontos, o time catarinense segue na última posição.

O jogo

No duelo entre os dois extremos da tabela no Estádio Mané Garrincha, o Flamengo foi logo mostrando suas credenciais de líder do Brasileirão e não demorou para abrir o placar. Aos dez, Reinier achou Gabriel dentro da área, o atacante tocou na saída de Vladimir e fez 1 a 0. Em desvantagem, o Avaí teve boa oportunidade para empatar a partida, aos 15. Iury fez o cruzamento na medida para Brenner, que desviou para grande defesa de Diego Alves.

Aos 20, Willian Arão recebeu lindo passe de Gerson e mandou uma bomba direto no travessão. Na sequência veio o segundo do Rubro-Negro. Everton Riberio cobrou escanteio, Pablo Marí foi no segundo andar e cabeceou bonito para o fundo das redes, aumentando a vantagem do líder. Minutos antes do intervalo, o Avaí tentou diminuir o prejuízo com Richard Franco e Lourenço, mas sem sucesso.

Na etapa complementar, o Flamengo manteve o ritmo acelerado e quase ampliou a contagem logo aos cinco minutos. Reinier recebeu cruzamento de Everton Ribeiro e de letra mandou para o gol, mas Vladimir apareceu para salvar o Avaí. Dois minutos depois, o embate entre os jogadores voltou a acontecer, mas dessa vez terminou com bola na rede. Depois de ótima trama com Gabriel, o jovem atacante do Rubro-Negro bateu bonito para fazer 3 a 0. Aos poucos, o Avaí chegou ao ataque. Na marca dos 12, Marquinhos Silva carimbou a trave do goleiro Diego Alves. Querendo mais, o Fla voltou a assustar com Willian Arão, mas Vladimir evitou o quarto gol.

Outros jogos

A rodada teve ainda outros jogos neste sábado. Começou com o empate entre Corinthians e Ceará-CE em 2 a 2 e a derrota do Vasco da Gama para o Bahia-BA, em casa, por 2 a 0. No Castelão, o Fortaleza recebeu o Fluminense e perdeu por 1 a 0, gol de João Pedro aos 40 minutos do segundo tempo. No Estádio Beira-Rio, o Internacional venceu o São Paulo por 1 a 0, gol de Rafael Sobis cobrando pênalti aos 32 do segundo tempo. No Serra Dourada, o Palmeiras voltou a vencer após uma série de tropeços. O Goiás saiu na frente com um golaço de Rafael Vaz na etapa inicial, mas Willian empatou o jogo no segundo e, no último minuto, Gustavo Scarpa fez o gol da vitória do Verdão por 2 a 1.