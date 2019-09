Flamengo vence Inter em jogo polêmico e segue na liderança

Colorado teve dois jogadores expulsos no primeiro tempo e ainda reclama de pênalti não marcado

Rogério Vidmantas

O líder Flamengo chegou à oitava vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (25), no Rio de Janeiro, o Mengão recebeu e venceu o Internacional por 3 a 1 em uma partida com arbitragem polêmica. O artilheiro Gabriel marcou o primeiro em cobrança de pênalti que gerou a expulsão do lateral colocado Bruno. Antes do intervalo, Guerrero também recebeu cartão vermelho. No segundo, o Inter ainda chegou a empatar com Edenílson, mas Arrascaeta e Bruno Henrique definiram a vitória rubro-negra.

O Flamengo agora tem 48 pontos, provisoriamente seis a mais que o Palmeiras, que joga nesta quinta (26) contra o CSA no Allianz Parque. O Colorado segue com 36 pontos na quarta posição, fechando o G4.

O jogo

O Maracanã mais uma vez estava lotado para ver o líder em campo e o Flamengo não decepcionou contra um valente Internacional. Aos 17 minutos, Gabriel se livrou da marcação e foi seguro por Bruno na hora da conclusão. Pênalti marcado pelo árbitro Luis Flávio de Oliveira e cartão vermelho para o lateral colorado. Na cobrança, Gabigol deslocou Marcelo Lomba, marcando seu 18º gol no campeonato.

Descontentes com a expulsão de Bruno, a reclamação dos colorados aumentou aos 37 minutos. Guerrero tentou conclusão na área e foi deslocado por Rodrigo Caio. A arbitragem deixou o jogo seguir. Aos 43, em bola levantada na área, os dois jogadores voltaram a se enfrentar pelo alto e o atacante foi atingido na cabeça, gerando um corte. Na reclamação, o peruano exagerou nos gestos e palavras, sendo expulso de campo.

Com nove jogadores em campo, o Inter surpreendeu e igualou o placar aos três minutos. Após falha na saída de bola rubro-negra, Edenílson pegou de primeira da entrada da área e deixou tudo igual no placar. Mas segurar a igualdade seria difícil e o Mengão voltou à frente aos dez minutos. Rafinha cruzou na medida para Arrascaeta, que subiu entre a defesa adversária e mandou de cabeça para o fundo das redes. A equipe carioca seguiu sua blitz e teve duas boas chances desperdiçadas por Bruno Henrique, que não deixou passar a terceira. Aos 29, Rafinha cruzou para Arrascaeta, que ajeitou e deixou para o atacante fechar o placar em 3 a 1 e manter a rotina de vitórias do líder do Brasileirão.