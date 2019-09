Flamengo vence Cruzeiro e mantem liderança isolada do Brasileirão

Vitória por 2 a 1 foi a sétima seguida, recorde do Mengão na era de pontos corridos do Brasileirão

Rogério Vidmantas

O líder começou o segundo turno do Campeonato Brasileiro fazendo a parte dele e quem quiser acompanhar que faça o mesmo. O Flamengo venceu o Cruzeiro neste sábado (21) em Belo Horizonte e segue sozinho na liderança do Brasileirão. Mais uma vez o artilheiro Gabriel fez a diferença e abriu o placar, fazendo seu 17º gol no Brasileirão. Thiago Neves empatou ainda no primeiro tempo, mas Arrascaeta, no segundo, fez valer a lei do ex e definiu a vitória rubro-negra.

Foi a sétima vitória seguida do time da Gávea, recorde no Brasileirão de pontos corridos. Mengão chegou aos 45 pontos conquistados e se mantém com boa vantagem na liderança do campeonato, abrindo seis do Palmeiras que joga contra o Fortaleza-CE neste domingo (22). Já o Cruzeiro se manteve com 18 pontos, na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.

O jogo

Buscando a sétima vitória seguida, o Flamengo não se intimidou com o Mineirão lotado e buscou o gol logo nos primeiros minutos. Pressionando a defesa celeste, o resultado veio aos seis. O meio-campista Gerson encontrou Gabriel Barbosa dentro da área e cruzou na medida. O camisa 9, artilheiro isolado do Brasileirão, subiu mais alto do que todo mundo e testou para o fundo da rede, sem chances para Fábio.

Apesar de ver o Rubro-Negro melhor na partida, o Cruzeiro tentava chegar ao ataque. Aos 35, Pedro Rocha foi derrubado dentro da área por Rodrigo Caio. Pênalti marcado pela arbitragem. Na cobrança, Thiago Neves colocou no canto esquerdo de Diego Alves, deixando tudo igual no placar do Mineirão já perto do fim da etapa inicial.

Na etapa derradeira, os dois times voltaram buscando o gol de desempate, fazendo a partida ficar lá e cá. O Cruzeiro chegou a acertar a trave de Diego Alves, porém, foi o Rubro-Negro quem pulou na frente no marcador. Aos 21, Willian Arão cruzou rasteiro, Gabriel Barbosa fez o corta-luz, e a bola sobrou para Arrascaeta, que pegou de primeira para vencer Fábio e definir o placar em 2 a 1. A Raposa ainda pressionou em busca do empate, mas o time carioca conseguiu resistir bem e esperou o apito final para comemorar mais uma vitória no Campeonato Brasileiro.