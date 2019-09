Flamengo e São Paulo se enfrentam neste sábado no Maracanã

Enquanto Mengão busca recorde de vitórias no Brasileirão, Tricolor estreia novo técnico por regularidade

Rogério Vidmantas

A 22ª rodada do Brasileirão começa neste sábado (28) com uma única partida, mas cheia de atrativos. O líder Flamengo, embalado com oito vitórias seguidas, recebe no Maracanã, às 18h (MS) o São Paulo, em momento irregular, mas de técnico novo. O estádio estará lotado mais uma vez, já que foram vendidos 60 mil ingressos antecipadamente.

A arbitragem será de Rafael Traci, auxiliado por Henrique Neu Ribeiro e Alex dos Santos, todos de Santa Catarina. O responsável pelo árbitro de vídeo será o paranaense Rodolpho Carvalhães Toski Marques.

Recorde

A sequência de oito vitórias do Flamengo colocam o clube no topo da marca, junto com o Cruzeiro, que fez o mesmo nas conquistas de 2003 e 2013. Se vencer o Tricolor, o Mengão fica com o recorde apenas para si.

Apesar de ter jogo contra o Grêmio pela semifinal da Libertadores na próxima quarta-feira (2/10), o técnico Jorge Jesus deve, mais uma vez, escalar o time com todos os seus titulares, já que não tem problemas de contusão ou suspensão. Mesmo assim, um ou outro titular poderá iniciar o jogo no banco. Neste caso, os maiores candidatos a ganhar uma folga será os laterais Rafinha e Felipe Luís, os mais velhos do elenco, e o zagueiro espanhol Pablo Marí, que disputou as últimas 13 partidas.

Novo comando

O técnico Fernando Diniz foi contratado na madrugada de quinta, fez um único treino na manhã de sexta-feira e já comanda o time neste sábado. Para montar o time, não conta com os cortados Alexandre Pato, Toró e Everton e ensaia algumas mudanças que serão confirmadas apenas momentos antes do jogo.

No meio, Liziero pode surgir na vaga de Luan, o que daria mais qualidade no setor. Hernanes, que cumpriu suspensão contra o Goiás, deve retornar na vaga de Everton. Na ala direita, o espanhol Juanfran ocupa o lugar de Igor Pimentel e Antony a vaga de Toró mais na frente. Raniel, recuperado de lesão, aparece no banco de reservas.