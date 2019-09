Flamengo e São Paulo ficam no empate sem gols no Rio

Líder não conseguiu emplacar a nona vitória seguida e Tricolor vê quinta posição ameaçada

Rogério Vidmantas

Desta vez o Maracanã lotado não viu gol do Gabigol. E nem de ninguém. Neste sábado, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo e São Paulo até criaram, mas não saíram do 0 a 0 para mais de 67 mil torcedores, a segunda maior marca da torcida rubro-negra na competição.

O empate mantém o líder Flamengo inalcançável, agora com 49 pontos, mas pode ver o Palmeiras, se vencer o Internacional no Beira-Rio, diminuir a vantagem de três para apenas um ponto. O São Paulo, com 36 pontos, é o quinto colocado, mas pode ser ultrapassado por Corinthians, Grêmio e Bahia-BA.

O jogo

Contando mais uma vez com o apoio do torcedor, o Flamengo teve a maior posse de bola, mas o São Paulo não se intimidou e partiu para o ataque diante do líder da Série A. Apesar de criar menos, o Tricolor levou perigo e chegou a marcar com Daniel Alves, que estava impedido e não teve seu gol validado, e na chance claríssima com Tchê Tchê, já nos acréscimos.

O Rubro-Negro, que poupou os titulares Rafinha, Filipe Luís e Gerson no primeiro tempo, sentiu a ausência do trio e teve dificuldade na saída de bola. No entanto, conseguiu criar boas chances em contra-ataque, com Gabriel e Bruno Henrique dominando as ações. Em uma delas, a bola sobrou para Willian Arão, que cabeceou com perigo e viu Tiago Volpi pegar em cima da linha.

Na volta do intervalo, o Fla entrou com Rafinha e Gerson nos lugares de Rodinei e Piris da Mota, respectivamente, e melhorou o posicionamento. Os espaços começaram a surgir, e Bruno Henrique quase abriu o placar aos oito minutos, mas foi parado em Volpi. Aos 13, Gerson finalizou de primeira e também viu o goleiro tricolor fazer a defesa. A blitz rubro-negra não parou e, no lance seguinte, foi a vez de Everton Ribeiro ter seu chute defendido por Volpi.

O São Paulo, que trabalhou bem na defesa, teve a melhor oportunidade aos 21 minutos, quando Antony invadiu a área e bateu rasteiro para uma boa defesa de Diego Alves. Depois, o lateral Filipe Luís também entrou no jogo, mas o Flamengo seguiu não conseguindo furar o bloqueio tricolor, que não levou mais perigo ao gol rubro-negro.