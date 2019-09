Flamengo e Santos jogam pelo título do primeiro turno do Brasileirão

Com 39 pontos, Mengão depende de empate no Maracanã para virar turno na liderança

Rogério Vidmantas

O primeiro turno do Campeonato Brasileiro termina neste fim de semana e começa justamente com o confronto mais esperado da competição. No Maracnã, às 16h (MS), Flamengo e Santos se enfrentam em partida que vale o título simbólico do primeiro turno. O Mengão é líder com 39 pontos e vira a primeira parte do Brasileirão na frente com um empate. Já o Peixe, segundo com 37, precisa vencer na casa do adversário, que terá apoio maciço, já que todos os ingressos foram vendidos.

Arbitragem do clássico será de Braulio da Silva Machado, auxiliado por Kléber Lúcio Gil e Henrique Neu Ribeiro. O responsável pelo árbitro de vídeo será Rafael Tracci, todos de Santa Catarina.

Completo

Em fase que tudo dá certo, o Flamengo contou com tropeços dos adversários e, principalmente, com uma sequência de vitórias, para assumir a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Agora, contra o segundo colocado, o técnico Jorge Jesus deve contar com força máxima para virar o turno na frente.

Servindo as seleções dos respectivos países nos amistosos de setembro, Bruno Henrique, Berrio e Arrascaeta estão de volta. A dúvida é apenas se o uruguaio, que jogou os dois jogos da Data Fifa, terá condições de jogar os 90 minutos, começando ou terminando a partida. Se optar por outro jogador no primeiro tempo, Vitinho seria a opção. Outro que retorna é o zagueiro Rodrigo Caio, que cumpriu suspensão na última rodada.

Desfalques

O Santos vacilou na última rodada e ficou apenas no empate com o Athletico-PR em casa, perdendo contato com o Flamengo na liderança. Para recuperar os dois pontos perdidos, a receita é surpreender o adversário no Rio de Janeiro.

Ao contrário do técnico português, o argentino Jorge Sampaoli vai ter que repensar seu meio-campo. Diego Pituca, suspenso, e Evandro, machucado, não jogam. Alison e Carlos Sánzhez devem atuar no setor. A novidade é o meia peruano Cueva, voltando a ser relacionado, mas sua escalação como titular é incerta.

Outros jogos

O sábado tem ainda outros três jogos. Às 18h (MS), no Allianz Parque, o Palmeiras recebe o Cruzeiro em jogo de opostos. O Verdão tenta a terceira vitória seguida que pode lhe valer a vice-liderança em caso de tropeço do Santos. Já a Raposa tenta amenizara crise interna após a desclassificação da Copa do Brasil e a goleada sofrida em casa para o Grêmio. No mesmo horário, Chapecoense-SC e Vasco da Gama jogam na Arena Condá. No Castelão, às 20h (MS), duelo alvinegro entre Ceará-CE e Botafogo.