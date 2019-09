Flamengo bate Santos e vira turno na liderança do Brasileirão

No Maracanã lotado, Gabriel marcou um golaço para garantir o placar de 1 a 0

Rogério Vidmantas

O primeiro turno do Campeonato Brasileiro tem um campeão simbólico inédito. Pela primeira vez, desde que a competição passou a ser disputada em pontos corridos com turno e returno, o Flamengo termina a primeira parte na liderança. Neste sábado (14), no Rio de Janeiro, o Mengão recebeu o Santos em disputa direta pela liderança e emplacou sua sexta vitória seguida ao fazer 1 a 0. Artilheiro do Brasileirão, Gabriel marcou o gol do jogo e chegou a 16 no total, sete a mais que Gilberto, do Bahia-BA, segundo colocado.

Com a vitória, o Flamengo fecha o primeiro turno com 42 pontos, na liderança, três a mais que o Palmeiras, agora segundo colocado. O Santos, com 37 pontos, caiu para terceiro.

O Jogo

O Maracanã mais uma vez esteve lotado para ver o líder do campeonato. Apesar de ampla posse de bola no primeiro tempo, com 70%, o Fla – até abrir o placar – havia criado somente uma chance de perigo, com Arrascaeta, ainda no início. Enquanto isso, o Peixe vinha conseguindo segurar o Rubro-Negro, aproveitando os escapes de Soteldo, que deu bastante trabalho pelo lado direito da defesa carioca.

Mas, aos 45 minutos, o talento da equipe flamenguista mais uma vez fez a diferença. Em contra-ataque, Gabriel recebeu mano a mano com Gustavo Henrique. Se livrou do marcador com um corte para o meio e, perto da área, mandou por cobertura. Éverson, adiantado, viu a bola bater no travessão antes dela morrer na rede. Um golaço do artilheiro do Brasileirão.

Em desvantagem, o Santos tentou pressionar mais o Flamengo no segundo tempo, que por sua vez oferecia perigo nos contra-ataques. E foi em um desses contra-golpes, logo no início, que Gabriel e Everton Ribeiro quase ampliaram. Mais tarde, aos 21, Bruno Henrique fez linda jogada na linha de fundo, com um drible sensacional deixou Victor Ferraz para trás e bateu forte. Éverson defendeu no puro reflexo.

O Alvinegro, que aos poucos ia sucumbindo à pressão do time da casa, tentava com o baixinho Soltedo furar o bloqueio. Mas quem ficou perto de marcar de novo foi o Fla. Aos 35, Arrascaeta pegou de primeira da entrada da área e tirou tinta da trave direita de Éverson. Mas, no fim, o Rubro-Negro manteve a pegada e comemorou mais um triunfo na competição.