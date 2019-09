FIT traz hoje peça “LepAp”, do Teatro Secalhar do Paraná

Nesta quinta-feira, 26 de setembro, o Festival Internacional de Teatro (FIT) traz a Dourados a peça “LepAp”, do Teatro Secalhar do Paraná. A apresentação do espetáculo será no Teatro Municipal, às 20h, com ingressos a R$ 20,00 e a R$ 10,00 (meia entrada). A classificação é 14 anos.

“LepAp” se desenvolve a partir da pesquisa de TCC de Andromeda, Jade Giaxa e Vinicius Medeiros com os métodos de composição e treinamento Viewpoints e Modo Operativo AND, sendo um espetáculo gestual que tangencia o teatro performativo e a dança-teatro.

A temática trabalhada é a guerra e a violência dentro de uma perspectiva de gênero. Há milhares de papéis em cena que são usados pelas mulheres para criar aviões, bolinhas e flores. Os dois homens em cena apropriam-se dessas coisas e usam-nas como instrumentos de guerra.

As mulheres intervêm incisivamente três vezes, nos momentos em que o grau de violência escala, mas são sempre empurradas para fora de cena pela ação desses homens; são elas, no entanto, que controlam o espetáculo inteiro, por meio da luz e do som, e que também subvertem as ações masculinas, transformando aviões em dança, bombas em flores e desfazendo os ataques proferidos pela única fala do espetáculo.

A obra tem inspiração explícita no trabalho de Pina Bausch e o Wuppertal Tanztheater.

O FIT

O Festival é uma realização da Coordenadoria de Cultura (COC) da UFGD e está em sua décima edição. Esta ano, o evento conta com apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Secretaria de Cultura de Dourados e da Nota 10 Internacional. Na programação, estão cinco espetáculos que serão apresentados no Teatro Municipal, com ingressos a R$ 20,00 e a R$ 10,00 (meia entrada); e um no Parque dos Ipês, com entrada gratuita.

Mais informações do Festival pelo telefone: (67) 3410-2872 ou pelo e-mail: [email protected]

PROGRAMAÇÃO

> 27/09

20h – Teatro Municipal

“Guardiões”

Teatral Grupo de Risco (MS)

classificação 12 anos

> 28/09

15h – Parque dos Ipês

“Cartografia do Assédio”

Karma Cia de Teatro (SC)

classificação 14 anos

20h – Teatro Municipal

“DeBanda”

Grupo Desvio (DF)

classificação livre

> 29/09

20h – Teatro Municipal

“Terapia (comedia em 3 sesciones y un diagnostico)”

Cofrafia Teatral (México)

classificação 14 anos