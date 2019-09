FIT encerra 10ª edição neste domingo com peça da Cofradía Teatral, do México

A décima edição do Festival Internacional de Teatro (FIT) chega ao final neste domingo (29) com a encenação da peça “Terapia (comedia em 3 sesiones y un diagnostico)”, da Cofradía Teatral, do México, às 20h, no Teatro Municipal. A classificação é de 14 anos e os ingressos custam R$ 20,00 e R$ 10,00 (meia entrada).

“Terapia” conta a história de homem que chega ao consultório de um psicanalista e declara uma situação para sua mãe invisível. Já o psicanalista tem uma esposa falecida com a qual conversa, periodicamente, porque ela tem negação de sua própria morte. Durante as sessões, eles descobrem distintos problemas que ambos sofrem, tanto o médico como o paciente, entrelaçando temas com inteligência e humor como a incomunicação familiar, as condições sociais, hipocrisia, saudade, depressão, as brigas e traumas psicológicos diante da perda de um ser querido e da sexualidade. O desenrolar é cômico e surpreendente como todas as peças do autor.

O FIT

O Festival Internacional de Teatro (FIT) é uma realização da Coordenadoria de Cultura (COC) da UFGD e está em sua décima edição. Este ano, o evento conta com apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Secretaria de Cultura de Dourados e da Nota 10 Internacional. Na programação, estão cinco espetáculos que serão apresentados no Teatro Municipal, com ingressos a R$ 20,00 e a R$ 10,00 (meia entrada); e um no Parque dos Ipês, com entrada gratuita.

Mais informações do Festival podem ser obtidas pelo telefone (67) 3410-2872 ou pelo e-mail: [email protected]