Final do Festival Batalha de Bandas acontece sábado em Campo Grande

Dourados participa da final com três bandas – Xupakabras, Tiemy e Soul Ra -, Três Lagoas com duas e Campo Grande com cinco

A Batalha de Bandas, maior festival de música autoral do Estado, acontece nesse sábado, 21, a partir das 18h, no Blues Bar, em Campo Grande. As 10 bandas finalistas se apresentarão para o público e jurados em busca do primeiro lugar, que dá à banda vencedora, entre outros prêmios, a gravação de um DVD.

Foram mais de 40 bandas inscritas neste ano e as bandas finalistas são: Tiemy, Xupakabrase Soul Ra, as três de Dourados; Visalia, BelieveProjec, Banda Seven Four, Nosso Mundoe NigthFlyers, todas de Campo Grande; e Ana e os Agregadose Tropelo, as duas de Três Lagoas.

No sábado, o Festival começa cedo, às 19h, com abertura da banda Vento Norte. Outra banda convidada será a The Black Coma, vencedora da categoria “banda da galera” de 2016 e que tem o nome do ex-baterista, Plock Arantes, como troféu da banda mais votada pelo público.

A expectativa de participação por parte das bandas está bem alta. Para o guitarrista da Seven Four, Marcelo, “a expectativa é de estar num ambiente em que todos estão numa só ideia, que é a de fazer música e de apresentar essas músicas; então a importância disso não tem como ser medida, só muito orgulho de participar desse evento”.

Bandas de Dourados e Três Lagoas também farão parte da final 2019 e todos estão ansiosos para sábado. “Estamos animados com a edição desse ano. Será nossa segunda participação e já conhecemos o trabalho sério e dedicado da organização. Para nós do Xupakabras, mais do que a premiação, o importante é tocar e divulgar nosso novo trabalho autoral para o pessoal de Campo Grande, além de conhecer o trabalho de outros artistas locais e fazer contatos. É muito válida essa iniciativa de fomentar a música autoral do MS”, diz o guitarrista Arthur.

Os prêmios para a banda que ficar com o primeiro lugar será a gravação de um DVD com quatro músicas, ensaio fotográfico e 10 camisetas da banda. Além dos prêmios para o segundo e terceiro lugares a organização também vai premiar, com a gravação de um single, a banda mais votada pelo público.

Os ingressos antecipados custam R$ 20 a meia-entrada com a entrega de 1kg de alimento não perecível e são vendidos pelas bandas participantes.

SERVIÇO

O que: Batalha de Bandas 2019

Quando: 21 de setembro de 2019

Onde: Blues Bar, R. 15 de Novembro, 1186

Preço: R$ 20 meia-entrada com doação de 1kg de alimento não perecível

Informações: 99242-7172 (Ana)/ 99900-3585 (Caio)