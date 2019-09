Ferroviária e Corinthians abrem disputa pelo título com empate

Jogo de volta será com mando corinthiano e o vencedor levanta a taça

Rogério Vidmantas

Terminou igual a partida de ida da decisão do Campeonato Brasileiro Feminino. Em Araraquara, Ferroviária e Corinthians ficaram no 1 a 1, gols de Aline Milene, para as donas da casa, e Erika, para as visitantes. A decisão ficou então para o jogo da volta, que acontecerá no próximo domingo (29), às 13h (MS), no Parque São Jorge.

O jogo

Jogando na Arena da Fonte Luminosa e com o apoio da torcida, a Ferroviária partiu para cima do Corinthians logo nos primeiros movimentos e teve um começo fulminante. Logo aos 51 segundos de partida, as donas da casa inauguraram o marcador. Kamila fez ótimo cruzamento da esquerda para Nathane, que dominou e rolou para Aline Milene. A meia se desvencilhou da zaga alvinegra e bateu no canto da goleira Lelê, fazendo 1 a 0.

Atrás do placar, o Corinthians não se abalou e se manteve bem na partida. Aos oito minutos, Millene fez boa jogada e achou Victoria dentro da área, mas a atacante finalizou para fora. Seis minutos mais tarde, Millene recebeu ótimo lançamento, dentro da área, e bateu com categoria, mas Luciana fez grande defesa.

O gol do Timão finalmente saiu já nos acréscimos da etapa inicial. Após cobrança de falta pela direita de ataque, Pardal subiu atrás da zaga e cabeceou para o gol. A bola já estava entrando, quando apareceu Erika, completando para o fundo das redes. Tudo igual e fim do primeiro tempo.

Na segunda metade do jogo, as duas equipes deixaram cair o ritmo, e a partida ficou mais cadenciada do que na etapa inicial. A primeira grande chance aconteceu apenas aos 14 minutos, quando Millene arrancou pela direita e cruzou para Gabi Zanotti. A zaga da Ferroviária cortou parcialmente, mas na sobra, Tamires arrisca de primeira e manda por cima do gol.

Melhor no segundo tempo, o Corinthians seguiu pressionando e, aos 34, obrigou Luciana a fazer um milagre. Paulinha recebeu na linha de fundo e cruzou. A bola, no entanto, desviou em Luana e quase enganou a goleira da Ferroviária, que se recuperou e salvou o time mandante, mantendo o 1 a 1 até o apito final.