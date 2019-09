Fernanda Gentil revela que era chamada de piranha em trabalho na Globo

Por Rebeca Oliveira (Metrópoles)

Convidada deste sábado (21) do programa “Altas Horas”, Fernanda Gentil desabafou sobre os 10 anos em que trabalhou como repórter esportiva da Rede Globo.

“Você cruza o campo para falar com o jogador e se o time está ganhando a torcida grita ‘gostosa’, se está perdendo é ‘piranha’”, revelou.

Durante uma década, a jornalista foi um dos principais nomes do esporte na emissora carioca. Mas ela disse que teve alguns problemas nessa época. “Você sofre muito, está muito exposta ali”, disse.

Apesar dos momentos de estresse, Fernanda se mostrou grata pelo período e contou que realizou vários sonhos.

No próximo dia 30, ela estreia no mundo do entretenimento com o programa “Se Joga”, que ocupará as tardes da Rede Globo.