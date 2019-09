Felipe Neto tira mãe do país e cancela eventos após receber ameaças

O youtuber justificou dizendo que teme pela própria segurança e da família

Por Clarice Rosa e Silva (Metrópoles)

O youtuber Felipe Neto cancelou uma palestra no Educação 360 Encontro Internacional, marcada para esta terça-feira (17). O evento é realizado pelos jornais O Globo e Extra, na Cidade das Artes, e receberam a notícia nesta segunda (16).

A equipe do youtuber explica que “desde a ação que promoveu contra a censura, a opressão e o preconceito na Bienal do Livro – onde comprou 14 mil exemplares com temática LGBTQ – em um movimento em prol da liberdade de expressão, do amor e da diversidade, Felipe Neto vem recebendo todo tipo de ameaças”. O texto ainda informa que, por conta do “risco iminente, que inclusive atinge seus familiares, o influenciador encontrou-se sem outra alternativa a não ser cancelar sua participação”.

“Lamento profundamente a minha ausência no evento, minhas sinceras desculpas à organização, que me convidou e a todos que aguardavam pela minha participação e pela minha palestra”, escreveu Felipe; “É estarrecedor que no Brasil, em 2019, um indivíduo seja impossibilitado de se manifestar e lutar contra qualquer tipo de censura e opressão sem ser ameaçado. Quero dizer que continuarei lutando, enfrentando o obscurantismo e a opressão, por todos os meios que me cabem, pela defesa do amor e da união até o fim, até onde for possível e até onde minhas forças e meu coração aguentarem”, concluiu.

No último sábado, Felipe Neto afirmou em entrevista ao Extra que tanto ele quanto sua família vivem com uma “extensa equipe de seguranças”. “Estou bem ciente de alguns vespeiros onde mexi e por isso vivo hoje com todas as precauções possíveis”, disse o youtuber. Pelo Twitter, ele revelou ter enviado sua mãe para o exterior.

“Já tirei minha mãe do Brasil e estou vivendo com o mínimo possível de exposição”, comentou.

Infelizmente a notícia é real. As ameaças se intensificaram e estamos montando um documento para dar entrada na polícia. Já tirei minha mãe do Brasil e estou vivendo com o mínimo possível de exposição. Manterei vcs sempre informados. https://t.co/6Qs5XIxwxr — Felipe Neto (@felipeneto) September 16, 2019