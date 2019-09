Felipe Neto faz grave acusação contra o PSL e rebate deputada

Por Paulo Carvalho (RD1)

Felipe Neto se tornou alvo de internautas de direita, incluindo deputados, como Carla Zambelli (PSL) e o próprio partido do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o youtuber, uma campanha no Twitter foi promovida contra ele graças a legenda e com a ajuda de robôs.

A hashtag #PaisContraFelipeNeto foi criada contra as suas ações após a censura do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), na Bienal. “Fui ver a hashtag que o PSL criou para me atacar e colocou bots [robôs] para impulsionar, mas só tinha tweet de pessoas do meu lado. Bots não conseguem vencer o povo, PSL. Na próxima, tentem com mais força. Vocês são fracos”, alfinetou.

Em seguida, Felipe viu uma declaração de Carla Zambelli, apoiadora fiel de Bolsonaro, e reagiu: “E os deputados do PSL seguem sendo o esgoto da política. Nenhuma criança pegou livro sem estar com os pais ou representantes legais. Os livros estavam lacrados. Eles mentem, distorcem, manipulam tudo em prol de sua agenda fascista e doente”.

“Gente vou voltar a bloquear essa deputada doente do PSL que já entendi que a estratégia dela é mentir que nem uma alucinada sobre mim para que eu responda e ela ganhe palanque. Chega”, continuou o empresário.

Um rapaz, Igor, em meio ao apoio de Felipe Neto a favor da causa LGBT, criticou a postura e questionou o famoso sobre o apoio para outras questões sociais. “O cara do YouTube comprou livros com conteúdo LGBT para distribuir, mas será que ele já foi em alguma escola pública ver quantas crianças não tem material escolar e às vezes nem uniforme? Claro que não, o assunto LGBT dá mídia, a miséria não”, reclamou.

O youtuber, sincero, respondeu: “Já sim Igor. Eu faço doações mensais para institutos de todas as áreas. Além disso, fiz ano passado uma campanha de doação de agasalhos que arrecadou mais de 1 tonelada de roupas para crianças carentes. Forte abraço. Na próxima, estuda mais”.

