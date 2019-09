Fábio Assunção arrecada dinheiro com música com seu nome e doa para ONGs

View this post on Instagram

Hoje é um dia especial e eu queria convidar você pra fazer parte desse movimento. Como você deve se lembrar, fiz um acordo para doação de 100% dos valores arrecadados com os direitos da música Fabio Assunção, da banda @lafuriaoficial, composta por @gabrielbartz. Hoje estamos realizando o depósito dos valores referentes ao primeiro trimestre de arrecadação. Escolhi duas instituições. O Centro de Convivência É de Lei (@ccedelei), em São Paulo, e a Comunidade Cidadania e Vida, em Salvador. São trabalhos sérios e éticos, comprometidos com a promoção da saúde e com o cuidado que o ser humano merece e precisa receber. Você pode escolher qualquer uma delas e doar o valor que quiser. É você quem decide como e com quanto a gente vai “sextar”. Cada um ajuda com um pouco e juntos ficamos mais fortes. É bem simples participar. A partir de agora, vamos postar esse vídeo que ativa o #MoDoAção, junto com o comprovante de doação. Bora? Quero pedir uma gentileza. Como a minha intenção é juntar muitas pessoas nessa ideia, peço que não mostrem o valor doado na postagem, para não inibir doadores que tenham menos condições de ajudar. Tô muito feliz com esse dia, com a forma como a gente construiu isso, com o diálogo, com a troca consciente, com informação e quebra de preconceito. Estou feliz com a abertura desse espaço e com o debate positivo das pessoas sobre Dependência Química, entendimento que a cada dia vem crescendo mais. Sexta é dia de festa, mas também de acolhimento, de alegria, de mobilização e de ativar o nosso “modo ação”! Conto com você! Seguem as informações para doação: CENTRO DE CONVIVÊNCIA “É DE LEI”: Banco do Brasil Conta: 16175-6 Agência: 1202-5 CNPJ: 04.893.583/0001-88 COMUNIDADE CIDADANIA E VIDA Banco do Brasil Conta: 71280-9 Agência: 3457-6 CNPJ: 07.552.266/0001-96 Desde já agradecido e emocionado! Vamos usar nossas redes e somar nossas forças. Gratidão em nome de todos os que participam dessa onda boa!! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Fabio