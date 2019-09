Ex-MasterChef perde 80kg sem cirurgia e mostra resultado nas redes sociais

View this post on Instagram

Aproveitar a quinta pra fazer mais um #tbt q parece q foi em outra vida, e pra agradecer às pessoas envolvidas nesse processo! A primeira foto foi no final de 2017, sem nem passar perto de dieta, exercícios ou seja lá o que fosse relacionado a emagrecimento. A segunda foto já foi se não me engano em março ou abril de 2018 , ali já tinham uns 3 meses de low carb. E a terceira foto é de agora a pouco, depois de fazer meu treino diário. Mais que o fator estético, eu não consigo me imaginar sentindo as dores físicas, nas costas, pés e indisposição q eu sentia! É muito surreal, pq realmente parece q foi em outra vida. Se vc é novo aqui provavelmente vai perguntar se eu tomei remédio, se eh fiz cirurgia, e é natural a dúvida pq o resultado é assustador até pra mim q vivo ele todos os dias, quando comparo as fotos! Mas não! Aqui é tudo 100% natural, na base do esforço, e da garra mesmo! Iniciei meu processo reduzindo e as vezes zerando carboidrato, como conto no meu e-book “Cozinha Pensada” (link na bio) onde tb tem algumas receitas q me ajudaram mt nesse processo, depois de 8 meses comecei a treinar com o @marceloescolano que vendo meu empenho em conseguir resultado me indicou o foda @nutricionistarenato e juntos transformaram o q era um resultado legal, num resultado espetacular (pelo menos pra mim kkk), hoje a minha dieta é um pouco diferente, mais ajustada a minha realidade, a rotina intensa de treinos, tem sim alguns carboidratos que são muito necessários pra o ganho de massa magra, mas ainda bastante diversificada! Nada de ovo e batata doce como vcs costumam ver por aí! Justamente pq cada pessoa precisa uma uma alimentação e um treino específico, se não, não haveriam profissionais especializados nisso né! Mas então, com base nisso eu já to planejando um segundo e-book, com ainda mais receitas, com ingredientes fáceis e receitas práticas, além de mais relatos do processo de perda de peso e o tão assustador ganho de peso magro, q quem tem o hábito de viver na balança se assusta tanto, vou falar tb sobre a prática de exercícios, e a decisão de fazer ou ñ cirurgias estéticas como extração de excesso de pele, que é uma das dúvidas mais recorrentes q eu recebo aqui !