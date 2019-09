Ex-funcionários do Hospital Regional não receberam direitos trabalhistas

Termo de Ajuste de Conduta firmado entre Estado e MPT para pagamento a ex-funcionários do Gamp não foi cumprido

MARCOS SANTOS

ESPECIAL PARA O DIÁRIO MS

Um grupo de cerca de 60 trabalhadores contratados pela Gamp, organização social que administrava o Hospital Regional de Cirurgias de Dourados por meio de um contrato milionário firmado com o governo do Estado, está alegando que sofreu calote da Secretaria Estadual da Saúde.

O Diário MS recebeu o seguinte relato do porta-voz do grupo: “Somos mais de 60 ex-funcionários da Gamp, empresa que simplesmente sumiu, sem dar satisfação nenhuma aos profissionais que trabalhavam no Hospital Regional de Cirurgias. Entre nós existem gestantes e mães com crianças pequenas que estão passando necessidades até para alimentar os filhos. Estamos com a Carteira de Trabalho sem dar baixa, sendo que o contrato foi encerrado dia 11 de junho e até hoje não recebemos nossos direitos trabalhistas”, reclamam os trabalhadores.

Eles narram ainda a seguinte situação: “No dia 11 de junho, o senhor Flávio (Flávio Brito, assessor da Secretaria de Estado da Saúde ) representante do governo, organizou uma reunião com os trabalhadores para garantir que o Estado estaria assumindo toda dívida trabalhista deixada pelo grupo Gamp, mas passados quatro meses seguimos sem receber e sem nenhuma previsão por parte da Secretaria Estadual de Saúde. Cabe lembrar, ainda, que quando o governo rompeu com o grupo Gamp, o senhor Geraldo Resende (secretário de Estado de Saúde) concedeu entrevistas aos veículos de comunicação de Dourados e de Campo Grande garantindo que o governo do Estado nos pagaria em uma semana, mas até hoje nada”.

No final de junho, foi firmado um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) entre Estado e Ministério Público do Trabalho (MPT) para o pagamento dos funcionários do Gamp que também para a regularização de encargos sociais atrasados, como recolhimentos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e contribuições previdenciárias. A Secretaria de Estado de Saúde não cumpriu o TAC e o MPT não apresenta solução para os problemas dos cerca de 60 trabalhadores abandonados pelo Gamp.

Pelos termos do TAC, ficou transferida ao Estado a obrigação de quitar obrigações trabalhistas que restaram pendentes depois que o Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública (Gamp) abandonou a administração do Hospital Regional de Cirurgias de Dourados. Os serviços foram, então, assumidos pelo Instituto Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental (Acqua), outra Organização Social que já começa a colecionar problemas no município.

TERMOS IGNORADOS

O Termo de Ajustamento de Conduta previa, ainda, que o Gamp deveria fornecer o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (TRCT) de todos os empregados, contendo o valor devido a cada um deles a título de verbas rescisórias, além de entregar as guias para pagamento dos encargos sociais, indicando os dados bancários para depósitos individualizados no prazo de 15 dias, e emitir as guias do Seguro Desemprego. Quatro meses depois nada disso foi feito e a Secretaria de Estado de Saúde nem atende mais os trabalhadores.

O mais grave é que o TAC prevê multa de R$ 1 mil por trabalhador prejudicado em caso de descumprimento das cláusulas do termo, valor que é cumulativo por item desrespeitado, ou seja, como não cumpriu um único ponto do acordo os valores podem chegar a R$ 10 mil em multa por trabalhador. A questão é: quem vai pagar essa conta, já que as pessoas estão passando privações em razão da irresponsabilidade dos agentes políticos envolvidos com essa questão?

As trapalhadas levadas a efeito pelo Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública na gestão do Hospital Regional de Cirurgias de Dourados devem se repetir através do Acqua, tudo porque o instituto terceirizou os serviços para uma empresa de São Paulo. Resultado: os médicos que estavam trabalhando a todo vapor para atingir as metas estabelecidas pela Secretaria de Estado da Saúde estão pedindo demissão do Hospital Regional de Cirurgias.

Depois de assumir a gestão do Hospital Regional de Cirurgias de Dourados com a promessa de revolucionar o atendimento, passou os serviços médicos para a empresa Cordeiro e Ferreira Médicos Associados Ltda., que tem sede na Rua Otavio Lobo, número 199, Jardim Monjolo, São Paulo (SP), e que pertence ao médico Josué Sommer.

A sociedade envolve quase 200 médicos e parte deles deverá assumir as vagas que estão sendo deixadas pelos profissionais de Dourados, muitos com especializações nas áreas de ortopedia e cirurgia geral.