Esquerda quer ter Marçal Filho como o seu candidato a prefeito

Coluna DE OLHO – 23-09-2019 – Jornalista Alfredo Barbara Neto –

Passagem de Comando

A partir das 10 horas de hoje acontece a solenidade de Passagem de Comando da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada – Brigada Guaicurus, em Dourados. Após dois anos, o general de Brigada Lourenço William da Silva Ribeiro Pinho será substituído pelo general de Brigada Eduardo Tavares Martins.

…

Primavera

A chamada ‘estação das flores’ começou às 4h50 de hoje e se estende até 1h19 do dia 22 de dezembro. Esta é a época de aumento do calor e do retorno da chuva. É neste período que está a maior disponibilidade de ar úmido e quente sobre o país inteiro, facilitando a formação das nuvens carregadas que provocam temporais. A primavera também é uma estação de dias muito quentes e é comum ocorrerem extremos de calor.

…

Cirurgia

‘De Olho’ passou por procedimento cirúrgico no dia 9 deste mês e ficou ‘de molho’ nas duas últimas semanas. Restabelecida, a coluna está de volta a partir de hoje. Grato pela compreensão.

…

Fetems

Olha só essa: o deputado estadual Marçal Filho (PSDB) foi convidado a participar do Congresso da Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de MS), na noite de quinta-feira passada. Como todo mundo sabe, essa Federação é praticamente o principal núcleo da esquerda (leia-se Partido dos Trabalhadores) no Estado.

…

Fetems, ainda

Marçal Filho aceitou o convite e lá esteve, falando de suas ideias e pensamentos. Após sua fala, o deputado estadual conversou reservadamente com o presidente Jaime Teixeira, que é professor.

….

Mais Fetems

E foi durante essa conversa reservada, conforme a coluna ficou sabendo, que aconteceu algo surpreendente: Jaime teria sugerido a Marçal que mude de partido para disputar a eleição municipal em Dourados, ano que vem.

…

Fetems, mesmo

Conforme relato, a ideia de Jaime seria que Marçal se torne o candidato da esquerda na disputa pela prefeitura de Dourados em 2020. Eita!!!

…

Com edis

Aliás, na tarde de sexta-feira, o tucano teve longa reunião com vários vereadores de Dourados. Oficialmente, o objetivo do encontro foi para Marçal falar sobre suas emendas parlamentares que ele pretende destinar a Dourados nas áreas de saúde, educação, assistência social, esporte e segurança.

…

Com edis, ainda

Mas, conforme piou passarinho que esteve na reunião, boa parte do tempo foi ocupado mesmo falando sobre a sucessão municipal. Segundo avaliação da ave, Marçal está prá lá de animado com o assunto e diz que o moço se porta realmente como pré-candidato à sucessão.

…

Mais com edis

Participaram do encontro com Marçal Filho os vereadores Alan Guedes (DEM), Elias Ishy (PT), Daniela Hall (PSD), Olavo Sul (Patriota), Sérgio Nogueira (PSDB) e Toninho Cruz (PSB). Também estavam os suplentes Marinisa Misoguchi (PSB) e Marcelo Mourão (PRP), além da ex-vereadora Lia Nogueira (PR).

…

A volta

Dando continuidade à novela vivida pela Câmara de Dourados, Pedro Pepa (DEM) e Cirilo Ramão (MDB) voltam hoje a assumir suas cadeiras e já devem participar da sessão ordinária que começa às 18h30.

…

De volta mesmo

Na sexta-feira, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul determinou que os dois vereadores afastados por causa de denúncias de corrupção retomem os cargos na Câmara Municipal. Semanas atrás, ele foram presos novamente, durante realização da sessão especial que julgava a possível perda de mandato do vereador Júnior Rodrigues (PR) que, alias, não aconteceu. Enqaunto isso, Pepa e Cirilo ficaram outros 2 dias presos.

…

Outra volta

Com a decisão, Mariniza Misoguchi e Marcelo Mourão voltam à condição de suplentes. Assim, hoje o dia deve ser de novas tensões na Câmara, com os funcionários dos gabinetes limpando gavetas. Da outra vez, a equipe de Cirilo Ramão não queria sair de forma alguma do gabinete e até colocaram Marcelo Mourão em situação desconfortável.

…

Sangue

Já durante a sessão, as atenções estarão voltadas para o comportamento de Cirilo Ramão. Vamos ver como será sua fala, já que na última volta, o moço destilou veneno, com ataques sem fim aos colegas.

…

Sangue, ainda

Foi tamanha a agressividade de Cirilo Ramão na tribuna, que teve coleguinha ficando ‘pê’ da vida. Conforme passarinho relatou, o moço chegou a procurar assessoria jurídica para saber se seria possível entrar com algum tipo de representação contra Cirilo, já que a tribuna garante imunidade.

…

Que vergonha!

Na verdade, é mesmo digno de vergonha o que está acontecendo na Câmara de Dourados desde o final do ano passado. Com esse ‘prende e solta’ de vereador, o clima se torna instável. Imagina como devem estar passando vergonha os eleitores que votaram em Pepa e Cirilo, né????

….

Leia também…

1- Assessoras de Cirilo ficam em sala e deixam Marcelo Mourão constrangido.

2- Advogado de Júnior diz que resultado de julgamento foi recado de vereadores.